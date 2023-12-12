Зеленський — Байден: "Мій мені не милий, але при мені не бий"
Мовчки спостерігала за поїздками Зеленського
Незрозуміле Кабо-Верде. 46 членів української делегації. Ігрова система в відремонтованому президентському літаку. Нехай буде. Хоч награються, бідосі. Бо перельоти довгі. Не книжки ж читати дорогою.
Долетіли вже наші до США. Сьогодні починаються складні перемовини. Вони дуже необхідні й вкрай важливі для країни й нашого найближчого майбутнього. І життєво потрібні для ЗСУ.
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Зустрічі з Байденом, як правило, закінчуються позитивом. Дуже сподіваюсь, що так буде і цього разу.
Зараз в Америці й Орбан. Теж проводить зустрічі. Закриті. Намагається переконати не допомагати Україні. А потім сподівається точно так вмовити ЄС. Смердюча кремлівська консерва. Яка забула про всі уроки Другої світової.
Тому я хочу, щоб у наших там все вийшло. А не наші отримали по заслугах. І якнайскоріше.
"Мій мені не милий, але при мені не бий" (с).
Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.
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