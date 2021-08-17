Зеленський дав старт конкурсу на посаду судді КСУ за своєю квотою

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Там заявили, що уперше за час діяльності КСУ кандидатури на посаду судді за квотою президента обиратимуться на прозорому конкурсі.



"Розпочавши прозорий добір суддів Конституційного Суду на відкритому конкурсі з фаховою й незалежною конкурсною комісією, створюємо основу, щоб просто не могло бути призначень, як раніше, тобто в ручному чи корумпованому режимі або таких, що викликають недовіру", – зазначив Зеленський.

У комісії сім членів.



"Троє з них є відомими та поважними міжнародними експертами, а ще четверо – провідними національними правниками України", - йдеться у повідомленні.

Склад комісії:

Мірослав Вижиковський, доктор юридичних наук, професор Варшавського університету, екссуддя Конституційного трибуналу Республіки Польща, член дорадчого органу Європейського Союзу з питань відбору суддів до вищих судових інституцій союзу;

Дмитро Кухнюк, кандидат юридичних наук, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка;

Дмитро Лук’янов, доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Олександр Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заступник директора Інституту держави і права імені Корецького;

Спиридон Флагоітіс, директор Європейської організації публічного права;

Богдан Футей, доктор права, суддя Федерального суду претензій Сполучених Штатів Америки;

Артем Янчук, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин НАУ.