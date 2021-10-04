Зеленський доручив уряду активізувати інформаційну кампанію щодо важливості вакцинації

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками селекторної наради під головуванням Зеленського.



Президент наголосив на необхдіності активізації Міністерством охорони здоров'я й Мінінформполітики інформаційної кампанії щодо важливості вакцинації.



"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання - вони захищають оточення, зокрема, членів своєї родини", - цитує пресслужба слова Зеленського.



Крім того, за дорученням президента, МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям. Зеленський запропонував розглянути можливість залучення до цієї інформкампанії Укрпошти та представників бізнесу.



За даними Офісу президента, наразі в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%.



Загалом, зауважили у пресслужбі, за минулий тиждень зроблено 722 тис. щеплень. Зокрема, станом на 2 жовтня середній показник вакцинованих в органах держслужби становить 78,8%. Загалом в Україні зроблено 12,6 млн щеплень. Вакциновано понад 7,1 млн осіб, з яких 5,8 млн - двома дозами.

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