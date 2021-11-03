Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки бізнесу під час посилення карантину
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки малого і середнього бізнесу у "червоних" зонах карантинних обмежень
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, Зеленський запропонував Кабміну представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується санітарно-епідемічних норм, запроваджених у зв'язку з пандемією COVID-19, зокрема в регіонах з "червоним" рівнем епіднебезпеки.
Відтак, уряд має підготувати ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу під час карантинних обмежень. Зокрема, ці програми повинні передбачати пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг.
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