Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки бізнесу під час посилення карантину

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, Зеленський запропонував Кабміну представити програму підтримки малого та середнього бізнесу, який дотримується санітарно-епідемічних норм, запроваджених у зв'язку з пандемією COVID-19, зокрема в регіонах з "червоним" рівнем епіднебезпеки.



Відтак, уряд має підготувати ініціативи з підтримки малого та середнього бізнесу під час карантинних обмежень. Зокрема, ці програми повинні передбачати пільги на оренду приміщень, кредитування та сплату комунальних послуг.

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