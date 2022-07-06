Зеленський доручив Залужному скасувати порядок отримання дозволів на пересування військовозобов’язаних

Про це інформує Українська Правда, РБК-Україна та Україна 24 з посиланнями на джерела в Офісі президента України.

Зазначається, що на засіданні з військовими президент Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного щодо дозволів для військовозобов’язаних покидати межі місць проживання.

Зеленський наголосив на тому, що суб’єктом формування державної політики в цьому відношенні є Міністерство оборони України, а обмежувати конституційні права українців під час воєнного стану може уряд своїми актами.

"Президент доручив скасувати прийнятий Генштабом порядок з метою його доопрацювання зі збереженням обороноздатності країни", - розповіло проінформоване джерело.

Нагадаємо, 5 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що призовникам та військовозобовʼязаним обмежать виїзд з місця проживання без відповідного дозволу

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