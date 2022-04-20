Зеленський: ЄС працює над шостим санкційним пакетом, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини

Про це він сказав в телеграмі.

"Зараз у Євросоюзі триває підготовка шостого санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому. Наголошую на кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир", - розповів Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що санкцій проти Росії недостатньо, тому в ЄС постійно працюють над тим, щоб збільшити тиск на РФ

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