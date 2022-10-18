Зеленський: Факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства
Десятиліттями росіяни витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран по дрони та ракети
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
Він відзначив, що сьогодні продовжилася битва за нормальне життя для українців.
"Частину російських дронів і ракет вдалося збити", - сказав Зеленський.
Президент подякував за це нашим зенітникам, Повітряним силам.
"Зокрема, дякую 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох "калібрів" і Херсонській зенітній ракетній бригаді за збиття російського штурмовика Су-25. Дякую й усім партнерам, які допомагають нам із протиповітряною та протиракетною обороною", - відзначив Зеленський.
Крім цього президент наголосив, що "сам факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства".
"Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Але зараз на тактичному рівні в терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки. Усе це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки", - запевнив Зеленський.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав президенту України Володимиру Зеленському пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном
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