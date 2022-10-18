Зеленський: Факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він відзначив, що сьогодні продовжилася битва за нормальне життя для українців.

"Частину російських дронів і ракет вдалося збити", - сказав Зеленський.

Президент подякував за це нашим зенітникам, Повітряним силам.

"Зокрема, дякую 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох "калібрів" і Херсонській зенітній ракетній бригаді за збиття російського штурмовика Су-25. Дякую й усім партнерам, які допомагають нам із протиповітряною та протиракетною обороною", - відзначив Зеленський.

Крім цього президент наголосив, що "сам факт звертання Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства".

"Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклін у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони та ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Але зараз на тактичному рівні в терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки. Усе це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав президенту України Володимиру Зеленському пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb