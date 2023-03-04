Зеленський і Мецола зустрілися зі студентами вишів Львівщини

Про це Володимир Зеленський написав у telegram.

За його словами, під час спілкування "відверто відповіли на всі запитання: про початок повномасштабної війни, членство України в ЄС і НАТО, перемогу, відновлення нашої держави. Звісно, і про освіту".

"Через війну Україна постала перед необхідністю реновації освітньої мережі, насамперед у постраждалих регіонах. Освітній простір і освітній процес в Україні мають стати більш сучасними", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що "після перемоги України над Росією майбутнє буде саме за нинішніми студентами, їхньою енергією та креативним розумом, яких так потребуватиме наша країна для відновлення".