Зеленський і Мецола зустрілися зі студентами вишів Львівщини
Президент Володимир Зеленський разом із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою поспілкувалися зі студентами закладів вищої освіти Львівській області у суботу, 4 березня
Про це Володимир Зеленський написав у telegram.
За його словами, під час спілкування "відверто відповіли на всі запитання: про початок повномасштабної війни, членство України в ЄС і НАТО, перемогу, відновлення нашої держави. Звісно, і про освіту".
"Через війну Україна постала перед необхідністю реновації освітньої мережі, насамперед у постраждалих регіонах. Освітній простір і освітній процес в Україні мають стати більш сучасними", - наголосив глава держави.
Він зазначив, що "після перемоги України над Росією майбутнє буде саме за нинішніми студентами, їхньою енергією та креативним розумом, яких так потребуватиме наша країна для відновлення".
- 3 березня Роберта Мецола прибула до Києва та зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.
- У суботу, 4 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з очільницею Європарламенту Робертою Мецолою.
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