Зеленський і президент Німеччини обговорили війну на Донбасі і євроінтеграцію України
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Співрозмовники приділили увагу ситуації з безпекою на Донбасі. Зеленський зазначив, що Україна робить все можливе для мирного врегулювання на Донбасі.
Також Зеленський і Штайнмаєр говорили про прагнення України стати членом ЄС і НАТО і про шлях реалізації цієї мети.
Крім того, лідери двох країн обмінялися думками щодо прогресу у втіленні ключових реформ в Україні, зокрема у сферах судочинства та боротьби з корупцією.
Серед іншого, Зеленський розповів про поточну ситуацію з пандемією COVID-19 в Україні. Він наголосив на важливості подальшої практичної підтримки з боку ЄС, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.
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