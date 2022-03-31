Зеленський і Резніков мали телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоґаном

Про це Міноборони України повідомив на своєму Twitter-аккаунті.



За словами Рєзнікова, вони обговорили подробиці про ситуацію на передовій. Також мова йшла про російські військові злочини проти мирного населення та пошкодження інфраструктури обстрілами окупантів.



Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган планує найближчим часом провести переговори із російським та українським лідерами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським щодо припинення війни в Україні

Зеленський у свою чергу відзначив високий рівень організації перемовин у Стамбулі та подякував Туреччині за готовність стати гарантом безпеки України у війні проти РФ.