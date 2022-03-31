Зеленський і Резніков мали телефонну розмову з президентом Туреччини Ердоґаном
Президент України Володимир Зеленський та Міністр оборони України Олексій Резніков провели телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоґаном
Про це Міноборони України повідомив на своєму Twitter-аккаунті.
За словами Рєзнікова, вони обговорили подробиці про ситуацію на передовій. Також мова йшла про російські військові злочини проти мирного населення та пошкодження інфраструктури обстрілами окупантів.
Зеленський у свою чергу відзначив високий рівень організації перемовин у Стамбулі та подякував Туреччині за готовність стати гарантом безпеки України у війні проти РФ.
- Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган планує найближчим часом провести переговори із російським та українським лідерами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським щодо припинення війни в Україні
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