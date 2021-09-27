Зеленський ініціював зміни у законодавство щодо захисту політв’язнів та їхніх родин

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Документ покликаний створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, які втратили свободу внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх родин", - йдеться у повідомленні.

Законопроєкт передбачає утворення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України. Їй надається право подання запитів з метою отримання інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення.

Зеленський також зареєстрував у Раді пов’язані з попереднім законопроекти "Про внесення змін до Податкового кодексу" та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України".

Проект змін до Податкового кодексу визначає особливості застосування положень Податкового кодексу щодо доходів, виплачених (наданих) внаслідок прийняття першочергового законопроєкту.

Зміни до КУпАП передбачають запровадження адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Комісії.



