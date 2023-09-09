Зеленський хоче відкрити е-декларації чиновників швидко та відразу, - нардеп

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

За інформацією нардепа, вчора закон повністю підготували на підпис голові Верховної Ради України, який найближчими днями повернеться з відрядження з Японії (Саміт G7 + Україна на рівні глав парламентів) та завізує законопроєкт.

Далі законопроєкт офіційно потрапить в Офіс Президента для підпису. Після цього за інформацією депутата, голова держави швидко накладе вето. І запропонує свої правки, так щоб декларації були відкриті одразу.

"Ну і депутатів публічно посварить звичайно. Потім Парламент десь у 20-х числах вересня підтримає пропозиції до закону і виправить текст по деклараціях. Happy end. За голоси взагалі немає сенсу турбуватися, є відчуття що вже зараз за правку буде десь наближатися до конституційної більшості", - написав Железняк.

Електронне декларування в Україні: що відомо

18 березня 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру".

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про запуск системи електронного декларування.

Згодом Європейський союз закликав якомога швидше сертифікувати систему е-декларування в Україні.

У 2017 році ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною Радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Вже у 2020 році, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків. У Зеленського назвали загрозою безвізу і євроінтеграції рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури та анонсували "ініціативу, щоб відновити ефективну роботу системи".

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції заявив, що розгляд судом антикорупційних законів у закритому режимі порушує Конституцію. Згодом НАЗК закрила реєстр е-декларацій на виконання рішення КСУ.

Президент Зеленський після термінового засідання РНБО заявив, що система е-декларування в Україні працюватиме. Уряд зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

У жовтні четверо суддів Конституційного суду не підтримали скасування електронного декларування всіх посадовців. Того ж року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який мав би відновити електронне декларування в Україні попри рішення Конституційного суду.

У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.

26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.

27 липня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування.