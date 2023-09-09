Зеленський хоче відкрити е-декларації чиновників швидко та відразу, - нардеп
Президент Володимир Зеленський планує накласти вето на законопроєкт №9534 про поновлення декларування без правки про відкриття декларацій чиновників
Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.
За інформацією нардепа, вчора закон повністю підготували на підпис голові Верховної Ради України, який найближчими днями повернеться з відрядження з Японії (Саміт G7 + Україна на рівні глав парламентів) та завізує законопроєкт.
Далі законопроєкт офіційно потрапить в Офіс Президента для підпису. Після цього за інформацією депутата, голова держави швидко накладе вето. І запропонує свої правки, так щоб декларації були відкриті одразу.
"Ну і депутатів публічно посварить звичайно. Потім Парламент десь у 20-х числах вересня підтримає пропозиції до закону і виправить текст по деклараціях. Happy end. За голоси взагалі немає сенсу турбуватися, є відчуття що вже зараз за правку буде десь наближатися до конституційної більшості", - написав Железняк.
Електронне декларування в Україні: що відомо
18 березня 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру".
У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про запуск системи електронного декларування.
Згодом Європейський союз закликав якомога швидше сертифікувати систему е-декларування в Україні.
У 2017 році ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною Радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.
Вже у 2020 році, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків. У Зеленського назвали загрозою безвізу і євроінтеграції рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури та анонсували "ініціативу, щоб відновити ефективну роботу системи".
Глава Національного агентства з питань запобігання корупції заявив, що розгляд судом антикорупційних законів у закритому режимі порушує Конституцію. Згодом НАЗК закрила реєстр е-декларацій на виконання рішення КСУ.
Президент Зеленський після термінового засідання РНБО заявив, що система е-декларування в Україні працюватиме. Уряд зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.
У жовтні четверо суддів Конституційного суду не підтримали скасування електронного декларування всіх посадовців. Того ж року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який мав би відновити електронне декларування в Україні попри рішення Конституційного суду.
У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.
26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.
27 липня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування.
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