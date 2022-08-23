Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.



"Ми будемо повертати Крим, тому що це наша територія, будь-яким шляхом, яким вирішимо, без консультацій з іншими державами світу. А що стосується відкритих атак, то Україна не завдає ніяких ударів по цивільних об'єктах. Ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, де військові об'єкти. Там українські військові можуть працювати за планом", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що українська сторона вже не вибирає, яким шляхом деокупувати півострів.

"Ми поставили крапку в цьому питанні... Ми показували, що хочемо дипломатії... Ми 3 роки намагалися це робити, але ви бачите, до чого все призвело. Було повномасштабне вторгнення", - додав президент.

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