Зеленський: Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення війни
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 23 грудня.
За словами президента, на цьому тижні було вкотре доведено, наскільки дієво посилюється повітряний щит України.
"І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. І я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року", - йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.
- 22 грудня українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34
- Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко теж вважає, що по російських літаках спрацював комплекс Patriot або SAMP/T, дальність яких по аеродинамічних цілях сягає 160 км та 150 км.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.13
- EUR Купівля 41.01Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе