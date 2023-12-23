Зеленський: Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 23 грудня.

За словами президента, на цьому тижні було вкотре доведено, наскільки дієво посилюється повітряний щит України.

"І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. І я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року", - йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.