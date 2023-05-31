Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

Президент України провів виїзну Ставку в Одесі.

"Заслухали командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності. Окрема доповідь віцеадмірала Неїжпапи: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання. Доповіді Генштабу та Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський. Важливі доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції. Тут без подробиць", - пише Володимир Зеленський.

За словами президента, на Одещині він також провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів регіону щодо актуальної ситуації на Одещині.

"Під час наради обговорили важливі актуальні питання: відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільного функціонування, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітацію військових. Відзначив роботу обласного управління СБУ з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога", - повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Зеленський також представив новопризначеного голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави", - наголошує український президент.