Уряд призначив нового очільника Одеської ОВА

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Олег Кіпер до цього був керівником Київської міської прокуратури.

Він родом з с. Тимкове Кодимського району Одеської області. У 2002 році закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". З 2001 року обіймати посади прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області.

11 вересня 2020 року призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури.