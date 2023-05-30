Уряд призначив нового очільника Одеської ОВА
Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олега Кіпера на посаду начальника Одеської обласної військової адміністрації
Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Олег Кіпер до цього був керівником Київської міської прокуратури.
Він родом з с. Тимкове Кодимського району Одеської області. У 2002 році закінчив Одеську національну юридичну академію за спеціальністю "Правознавство". З 2001 року обіймати посади прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області.
11 вересня 2020 року призначений на посаду керівника Київської міської прокуратури.
- Нагадаємо, попереднього начальника Одеської ОВА Максима Марченка звільнено ще 15 березня, разом з очільниками Луганщини та Хмельниччини.
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