Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА
Президент України Володимир Зеленський 15 березня звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій
Відповідні укази опубліковано на сайті президента.
"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - ідеться в тексті одного з указів.
Також із посади очільника Одеської ОВА звільнено Максима Марченка.
Третім указом Зеленський звільнив із посади голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія.
- Звільнення голів трьох ОВА Кабмін погодив учора.
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