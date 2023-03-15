Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - ідеться в тексті одного з указів.

Також із посади очільника Одеської ОВА звільнено Максима Марченка.

Третім указом Зеленський звільнив із посади голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія.