Зеленський на зустрічі з представниками фракцій і груп Ради запропонував створити Оборонну коаліцію

Про це сказав голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія на брифінгу під Офісом президента, передає Еспресо.TV.



"Ми домовились, що парламент зараз буде працювати в "оборонній коалції". Немає зараз опонентів, всі разом працюють над тими речами, які зараз треба приймати. В першу чергу, це будуть завтра (23 лютого, - ред) зміни до оборонного бюджету, зміни до правил закупівель, щоб надати можливість всім силовим структурам застосовувати швидкі процедури закупівель, щоб посилювати нашу обороноздатність. Джерела перерозподілити", - сказав Арахамія.



Він також розповів, що на нараді у президента обговорили роботу Верховної Ради.



"Ми працювали над законопроєктами, в тому числі і економічна програма. Проговорили найконцептуальніші ідеї, швидко напрацюємо, я думаю, на цьому тижні, наступний тиждень зробимо пленарний, щоб парламент міг приймати швидкі рішення", - додав очільник фракції.



За його словами, президент Володимир Зеленський казав, що зараз треба приймати всі закони, які будуть допомагати нашій армії посилюватись.



"Це не тільки гроші, це про озброєення, ТрО, законопроєкт про зброю, щоб люди могли самостійно купувати зброю і йти до ТрО. Всі речі, щоб позбавитись бюрократії. Ми проговорили гарну ініціативу, щоб через "Дію" зробили запис до тероборони. Зараз багато хто відмовляється, дивлячись на великий список документів, які треба зібрати. Через декілька кліків це зробити", - сказав Арахамія.



Також нардеп повідомив, що на зустрічі домовились зробити штаб в парламенті по обороні.



"Цей штаб напрацьовує рішення, потім йдем до президента, обговорюємо. Завтра комітети, а на 9 ранку збираємось представники всіх фракцій. Напрацьовуємо і будемо мати дорожню карту, як це швидко проводити через парламент", - підсумував Арахамія.

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