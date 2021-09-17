Зеленський надав звання Героя України найтитулованішому спортсмену Паралімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Під час зустрічі з чемпіонами та призерами Паралімпійських ігор-2020 у Токіо, яка відбулася у Києві, Зеленський присвоїв звання Героя України Максиму Крипаку.



"Ви рекордсмени. Ви супермени. У вас немає жодних вад. У вас є надздібності... Ви показали, що якщо українці розпочинають щось 24 серпня, то це обов'язково буде великим успіхом. Кожен із вас герой. Проте, особливо на іграх у Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець завоював сім нагород", - заявив Володимир Зеленський.

Крипак виграв у Токіо сім медалей - п'ять золотих, одну срібну та одну бронзову і став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади-2020.

Українець здобув золото в комплексному плаванні на 200 м, на 100 м та 400 м вільним стилем, а також на 100 м на спині та 100 м батерфляєм. Також він виграв срібло на дистанції 50 м вільним стилем та бронзу в естафеті.

Загалом на рахунку Максима Крипака 15 медалей Паралімпійських ігор 10 з яких - золоті.



Паралімпіада-2020 тривала з 24 серпня по 5 вересня цього року.