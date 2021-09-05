Паралімпіада-2020: Який вигляд має підсумковий медальний залік Ігор у Токіо
Збірна України здобула на Паралімпійських іграх 98 нагород та посіла шосте місце у медальному заліку
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українські паралімпійці здобули у Токіо 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових нагород. Це дозволило нашій збірній посісти шосте місце у загальному медальному заліку.
Першим фінішував Китай, у якого 207 нагород (96, 60, 51), другою стала Велика Британія - 124 (41, 38, 45), треті - США - 104 (37, 36, 31).
- Нагадаємо, український плавець Максим Крипак здобув на Паралімпіаді-2020 п'ять золотих, одну срібну та одну бронзову медалі та став найтитулованішим атлетом Ігор у Токіо.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе