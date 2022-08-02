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Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зеленський нагородив 165 воїнів України державними відзнаками, 24 - посмертно

Зеленський нагородив 165 воїнів України державними відзнаками, 24 - посмертно

2 серпня, 2022 вiвторок
09:16
війна з Росією нагородження

Президент Україні відзначив 165 бійців Нацгвардії, ДСНС, ДБР та прикордонників. З них 24 присвоєно нагороди посмертно

Про це йдеться в наказі №548/2022 "Про відзначення державними нагородами України" на сайті президента.

За самовідданість та мужність у захисті суверенітету та цілісності України Зеленський відзначив захисників.

Національна гвардія України

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • КЕЛЯ Сергія Михайловича — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • ГУТА Романа Ігорьовича — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • БАКЛАЖКА Михайла Михайловича — старшого солдата
  • БАРИШНИКА Максима Валерійовича — солдата
  • БЄЛОВА Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта
  • БОРОВСЬКИХ Дмитра Васильовича — старшого солдата
  • ВИШНЮ Ігоря Володимировича — майора
  • ВІННИКА Владислава Владиславовича — солдата
  • ГАВРИЛЮКА Олексія Олександровича — молодшого сержанта
  • ГЛУШКА Олександра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
  • ГОЛОВКА Данила Андрійовича (посмертно) — солдата
  • ГОРБАТКА Артема Федоровича — старшого солдата
  • ГУСЕЙНОВА Ельмана Алі огли — старшого солдата
  • ДАЦА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта
  • ЖАДЬКА Романа Ігоровича (посмертно) — солдата
  • ЖУГАНА Костянтина Олександровича — старшого солдата
  • ЗАПОРОЖЦЯ Олександра Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта
  • КЛИМЕНКА Миколу Валерійовича — старшого солдата
  • КОВТУНА Богдана Валерійовича — солдата
  • КОЛІСНИКА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта
  • КУХАРЕНКА Віталія Григоровича — солдата
  • КУХАРЯ Василя Васильовича (посмертно) — солдата
  • ЛЕВЧЕНКА Родіона Валерійовича — солдата
  • ЛІЗАВЕНКА Дмитра Васильовича (посмертно) — лейтенанта
  • МАКОВОЗА Вадима Сергійовича — солдата
  • МАКОГОНА Івана Петровича — старшого майстер-сержанта
  • МАКСИМОВА Артема Анатолійовича — молодшого сержанта
  • МИРОШНИКА Данііла Ігоровича — старшого солдата
  • МИХАЛЬЧУКА Тараса Леонідовича — солдата
  • МОТОРУ Назара Руслановича — старшого лейтенанта
  • МЯКУШКА Андрія Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта
  • НАГОРНОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта
  • НАПАДАЙЛА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта
  • НАСІБОВА Руслана Аята огли — старшого солдата
  • НЕКЛЕСУ Руслана Володимировича — старшого солдата
  • НОВОСЕЛЬСЬКОГО Олександра Вадимовича — солдата
  • ОНИЩЕНКА Сергія Олександровича — майстер-сержанта
  • ПАВЛОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — солдата
  • ПАСТУХА Андрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
  • ПОДПОРІНА Романа Анатолійовича — сержанта
  • РЕДЬКУ Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата
  • РУДАКОВА Віталія Сергійовича — сержанта
  • СЕМЕНЕНКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата
  • СЕМЕНОВА Ростислава Володимировича (посмертно) — майстер-сержанта
  • СИДАЧЕНКА Олега Петровича — старшого майстер-сержанта
  • СОТНІКОВА Вадима Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СТРУСА Святослава Любомировича (посмертно) — солдата
  • ТІТОВА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • УНТІЛУ Ігоря Ісааковича — старшого майстер-сержанта
  • ХАРТАНЮКА Максима Богдановича (посмертно) — старшого солдата
  • ХОЛОДА Вячеслава Андрійовича (посмертно) — солдата
  • ХОМЕНКА Святослава Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
  • ШОСТАКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
  • ЮНАША Дмитра Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта
  • ЯКОВЕНКА Івана Михайловича — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

  • МЕЛЬНИКА Андрія Миколайовича — полковника
  • ЦИСА Олексія Івановича — полковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • БАБЕНКА Даниїла Андрійовича — солдата
  • БІЛАСА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
  • БУЛИГУ Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта
  • ВАСИЛИКА Андрія Степановича — солдата
  • ВАСЯНОВИЧА Михайла Миколайовича — солдата
  • ВЕЛИЧКА Антона Олександровича — старшого солдата
  • ВЕЧІРКУ Сергія Сергійовича — головного сержанта
  • ВИШНЕВЕЦЬКОГО Михайла Олександровича — головного сержанта
  • ВОРОТНІКОВА Євгена Андрійовича — молодшого сержанта
  • ГЛАДУНА Володимира Євгеновича — старшого солдата
  • ГОЛОВІНА Максима Сергійовича — старшого солдата
  • ДЗУЄНКА Віталія Миколайовича — старшого лейтенанта
  • ІВАНОВА Костянтина Андрійовича — старшого солдата
  • КАБАНА Івана Григоровича — сержанта
  • КИРИЧЕНКА Олега Петровича — головного сержанта
  • КОЛОТУШУ Олексія Івановича — капітана
  • КОТЕЛЯНЦЯ Станіслава Сергійовича — солдата
  • ЛЮТИ Ярослава Володимировича — старшого солдата
  • МАЛАНІЯ Петра Руслановича — солдата
  • МЕРКУЛОВА Геннадія Геннадійовича — солдата
  • МОКРОГО Євгена Івановича — старшого сержанта
  • МОХНЕНКА Тараса Олексійовича — солдата
  • ОРИЩУКА Геннадія Олексійовича — сержанта
  • ПАСМУРЦЕВА Юрія Юрійовича — старшого солдата
  • ПЕТРИШИНА Андрія Володимировича — сержанта
  • ПІХОВИЧА Олексія Івановича — солдата
  • ПОГАСІЯ Сергія Григоровича — старшого солдата
  • ПРОСЯНИКА Ігоря Сергійовича — молодшого сержанта
  • РУШЕЛЮКА Євгена Вікторовича — солдата
  • САЄНКА Миколу Васильовича — старшого лейтенанта
  • САНДУЛА Миколу Миколайовича — солдата
  • СЕРБІНА Анатолія Олександровича — старшого солдата
  • СОЛТИСЮКА Юрія Васильовича — майора
  • СТРУСЕВИЧА Мар’яна Сергійовича — солдата
  • ФЕДОРЕНКА Владислава Костянтиновича — старшого солдата
  • ХАРЛАМОВА Геннадія Володимировича — старшого солдата
  • ШИТОГО Романа Михайловича — сержанта
  • ЮРКОВЦЯ Віталія Юрійовича — майора
  • ЯРОША Данііла Максимовича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • БАЙДЕЛЮКА Олександра Петровича — старшого солдата
  • БУРЦЕВА Артура Ігорьовича — старшого солдата
  • ВОЛКОВА Геннадія Валерійовича — старшого солдата
  • ЗУБОВА Дмитра Олеговича — головного сержанта
  • КОЛОМІЙЦЯ Івана Петровича — старшого сержанта
  • КОЦЮБИНСЬКОГО Вадима Вікторовича — головного сержанта
  • КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО Вадима Віталійовича — старшого солдата
  • МАКОРТЕЦЬКОГО Івана Валентиновича — старшого лейтенанта
  • МАСЛОВА Іллю Ігорьовича — старшого солдата
  • ОБЕРТИНСЬКОГО Владислава Володимировича — молодшого сержанта
  • ПАНАСЕЙКА Олексія Євгеновича — старшого солдата
  • ПИЛЬНИКА Романа Володимировича — солдата
  • ПРОКОПЕНКА Олександра Сергійовича — майора
  • ПУХНАРЕВИЧА Дениса Олександровича — старшого солдата
  • РАТУШНОГО Вадима Євгенійовича — солдата
  • ШЕВЧУКА Вадима Володимировича — лейтенанта
  • ЩЕРБІНУ Анатолія Михайловича — капітана

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

  • КИРИЛЬЧЕНКА Романа Вікторовича — головного сержанта

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • ГЕРАСИМОВА Миколу Миколайовича — майора служби цивільного захисту
  • МАЛИНОЧКУ Ярослава Андрійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
  • МІРОШНИКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта служби цивільного захисту
  • ОВЧАРОВА Віталія Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту
  • ОЛІЙНИКА Андрія Петровича — підполковника служби цивільного захисту
  • СУПРУНА Станіслава Григоровича — прапорщика служби цивільного захисту

Державне бюро розслідувань

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

  • БОРОВЕНКА Олександра Івановича — майора Державного бюро розслідувань
  • ВОРОНІНА Володимира Івановича — підполковника Державного бюро розслідувань
  • ЗУБЕНКА Сергія Євгеновича — капітана Державного бюро розслідувань
  • КАПУСТІНУ Дарину Сергіївну — лейтенанта Державного бюро розслідувань
  • ЛЕЛЮКА Дениса Сергійовича — майора Державного бюро розслідувань
  • ТАРАСЕНКА Руслана Владиславовича — підполковника Державного бюро розслідувань
  • ТЕРЬОХІНА Дмитра Германовича — підполковника Державного бюро розслідувань
  • ЧЕБОТАЄВА Андрія Юрійовича — майора Державного бюро розслідувань

Державна прикордонна служба України

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • ГРЕЧКУ Андрія Олександровича — лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

  • ДЕМИДЕНКА Юрія Сергійовича — штаб-сержанта
  • ЖАРКОВА Петра Олексійовича — молодшого сержанта
  • ЗАБОЛОТНОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта
  • ІВАНОВА Євгена Сергійовича — сержанта
  • ІВАНЬКОВА Володимира Олександровича — підполковника
  • ЛАПЧЕНКА Ростислава Олександровича (посмертно) — головного сержанта
  • МАЗУРА Руслана Григоровича — капітана
  • МАМОЧКУ Віталія Олексійовича (посмертно) — головного сержанта
  • САВЧУКА Дмитра Сергійовича — сержанта
  • СТУСА Ярослава Івановича — капітана
  • ЧАЙКОВСЬКОГО Ярослава Сергійовича (посмертно) — сержанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

  • ГУЛЬЧАКА Сергія Олексійовича — підполковника
  • ДІТКУНА Назарія Володимировича — капітана
  • ЖАДАНА Олега Геннадійовича — сержанта
  • КІБЕЛЯ Олега Ігорьовича — майора
  • КОРНІЄНКА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта
  • СЕМЕНЧЕНКА Миколу Миколайовича — капітана
  • СМАЛЬКА Сергія Романовича — підполковника
  • ФІЛАХТОВА Владислава Олександровича — старшого сержанта
  • ЧЕЛАМБІТКА Володимира Юрійовича — старшого сержанта
  • ШЕВЧЕНКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
  • ЯСІНСЬКОГО Ярослава Вікторовича — капітана

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

  • БОНДАРЯ Михайла Степановича — підполковника
  • БУНАКОВА Вадима Петровича — підполковника
  • ГНАТЮКА Олександра Миколайовича — підполковника
  • ІВАНОВА Олексія Володимировича — підполковника
  • КОВБАСНЮКА Василя Васильовича — майора

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • БАГАЦЬКОГО Руслана Олександровича — сержанта
  • ГЛУЩИКА Андрія Олександровича — лейтенанта
  • ГОЛОВКА Максима Васильовича — сержанта
  • ГРОМОВОГО Віталія Миколайовича — сержанта
  • ДУДКУ Віталія Федоровича — молодшого сержанта
  • КІРЧЕВА Дениса Михайловича — молодшого сержанта
  • МИХАЙЛЮЧЕНКА Івана Олексійовича — сержанта
  • СОЛОДУХУ Вадима Едуардовича — молодшого сержанта
  • СУРЖИНСЬКОГО Романа Станіславовича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

  • РАШЕВСЬКОГО Максима Сергійовича — сержанта.

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Президент України
ДСНС
ДБР
Володимир Зеленський
воєнні злочини Росії
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