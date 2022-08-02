Зеленський нагородив 165 воїнів України державними відзнаками, 24 - посмертно
Президент Україні відзначив 165 бійців Нацгвардії, ДСНС, ДБР та прикордонників. З них 24 присвоєно нагороди посмертно
Про це йдеться в наказі №548/2022 "Про відзначення державними нагородами України" на сайті президента.
За самовідданість та мужність у захисті суверенітету та цілісності України Зеленський відзначив захисників.
Національна гвардія України
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- КЕЛЯ Сергія Михайловича — майора
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- ГУТА Романа Ігорьовича — молодшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- БАКЛАЖКА Михайла Михайловича — старшого солдата
- БАРИШНИКА Максима Валерійовича — солдата
- БЄЛОВА Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта
- БОРОВСЬКИХ Дмитра Васильовича — старшого солдата
- ВИШНЮ Ігоря Володимировича — майора
- ВІННИКА Владислава Владиславовича — солдата
- ГАВРИЛЮКА Олексія Олександровича — молодшого сержанта
- ГЛУШКА Олександра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта
- ГОЛОВКА Данила Андрійовича (посмертно) — солдата
- ГОРБАТКА Артема Федоровича — старшого солдата
- ГУСЕЙНОВА Ельмана Алі огли — старшого солдата
- ДАЦА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта
- ЖАДЬКА Романа Ігоровича (посмертно) — солдата
- ЖУГАНА Костянтина Олександровича — старшого солдата
- ЗАПОРОЖЦЯ Олександра Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта
- КЛИМЕНКА Миколу Валерійовича — старшого солдата
- КОВТУНА Богдана Валерійовича — солдата
- КОЛІСНИКА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта
- КУХАРЕНКА Віталія Григоровича — солдата
- КУХАРЯ Василя Васильовича (посмертно) — солдата
- ЛЕВЧЕНКА Родіона Валерійовича — солдата
- ЛІЗАВЕНКА Дмитра Васильовича (посмертно) — лейтенанта
- МАКОВОЗА Вадима Сергійовича — солдата
- МАКОГОНА Івана Петровича — старшого майстер-сержанта
- МАКСИМОВА Артема Анатолійовича — молодшого сержанта
- МИРОШНИКА Данііла Ігоровича — старшого солдата
- МИХАЛЬЧУКА Тараса Леонідовича — солдата
- МОТОРУ Назара Руслановича — старшого лейтенанта
- МЯКУШКА Андрія Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта
- НАГОРНОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта
- НАПАДАЙЛА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта
- НАСІБОВА Руслана Аята огли — старшого солдата
- НЕКЛЕСУ Руслана Володимировича — старшого солдата
- НОВОСЕЛЬСЬКОГО Олександра Вадимовича — солдата
- ОНИЩЕНКА Сергія Олександровича — майстер-сержанта
- ПАВЛОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — солдата
- ПАСТУХА Андрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
- ПОДПОРІНА Романа Анатолійовича — сержанта
- РЕДЬКУ Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата
- РУДАКОВА Віталія Сергійовича — сержанта
- СЕМЕНЕНКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата
- СЕМЕНОВА Ростислава Володимировича (посмертно) — майстер-сержанта
- СИДАЧЕНКА Олега Петровича — старшого майстер-сержанта
- СОТНІКОВА Вадима Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
- СТРУСА Святослава Любомировича (посмертно) — солдата
- ТІТОВА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- УНТІЛУ Ігоря Ісааковича — старшого майстер-сержанта
- ХАРТАНЮКА Максима Богдановича (посмертно) — старшого солдата
- ХОЛОДА Вячеслава Андрійовича (посмертно) — солдата
- ХОМЕНКА Святослава Ігоровича (посмертно) — старшого солдата
- ШОСТАКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
- ЮНАША Дмитра Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта
- ЯКОВЕНКА Івана Михайловича — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
- МЕЛЬНИКА Андрія Миколайовича — полковника
- ЦИСА Олексія Івановича — полковника
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- БАБЕНКА Даниїла Андрійовича — солдата
- БІЛАСА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
- БУЛИГУ Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта
- ВАСИЛИКА Андрія Степановича — солдата
- ВАСЯНОВИЧА Михайла Миколайовича — солдата
- ВЕЛИЧКА Антона Олександровича — старшого солдата
- ВЕЧІРКУ Сергія Сергійовича — головного сержанта
- ВИШНЕВЕЦЬКОГО Михайла Олександровича — головного сержанта
- ВОРОТНІКОВА Євгена Андрійовича — молодшого сержанта
- ГЛАДУНА Володимира Євгеновича — старшого солдата
- ГОЛОВІНА Максима Сергійовича — старшого солдата
- ДЗУЄНКА Віталія Миколайовича — старшого лейтенанта
- ІВАНОВА Костянтина Андрійовича — старшого солдата
- КАБАНА Івана Григоровича — сержанта
- КИРИЧЕНКА Олега Петровича — головного сержанта
- КОЛОТУШУ Олексія Івановича — капітана
- КОТЕЛЯНЦЯ Станіслава Сергійовича — солдата
- ЛЮТИ Ярослава Володимировича — старшого солдата
- МАЛАНІЯ Петра Руслановича — солдата
- МЕРКУЛОВА Геннадія Геннадійовича — солдата
- МОКРОГО Євгена Івановича — старшого сержанта
- МОХНЕНКА Тараса Олексійовича — солдата
- ОРИЩУКА Геннадія Олексійовича — сержанта
- ПАСМУРЦЕВА Юрія Юрійовича — старшого солдата
- ПЕТРИШИНА Андрія Володимировича — сержанта
- ПІХОВИЧА Олексія Івановича — солдата
- ПОГАСІЯ Сергія Григоровича — старшого солдата
- ПРОСЯНИКА Ігоря Сергійовича — молодшого сержанта
- РУШЕЛЮКА Євгена Вікторовича — солдата
- САЄНКА Миколу Васильовича — старшого лейтенанта
- САНДУЛА Миколу Миколайовича — солдата
- СЕРБІНА Анатолія Олександровича — старшого солдата
- СОЛТИСЮКА Юрія Васильовича — майора
- СТРУСЕВИЧА Мар’яна Сергійовича — солдата
- ФЕДОРЕНКА Владислава Костянтиновича — старшого солдата
- ХАРЛАМОВА Геннадія Володимировича — старшого солдата
- ШИТОГО Романа Михайловича — сержанта
- ЮРКОВЦЯ Віталія Юрійовича — майора
- ЯРОША Данііла Максимовича — старшого солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- БАЙДЕЛЮКА Олександра Петровича — старшого солдата
- БУРЦЕВА Артура Ігорьовича — старшого солдата
- ВОЛКОВА Геннадія Валерійовича — старшого солдата
- ЗУБОВА Дмитра Олеговича — головного сержанта
- КОЛОМІЙЦЯ Івана Петровича — старшого сержанта
- КОЦЮБИНСЬКОГО Вадима Вікторовича — головного сержанта
- КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО Вадима Віталійовича — старшого солдата
- МАКОРТЕЦЬКОГО Івана Валентиновича — старшого лейтенанта
- МАСЛОВА Іллю Ігорьовича — старшого солдата
- ОБЕРТИНСЬКОГО Владислава Володимировича — молодшого сержанта
- ПАНАСЕЙКА Олексія Євгеновича — старшого солдата
- ПИЛЬНИКА Романа Володимировича — солдата
- ПРОКОПЕНКА Олександра Сергійовича — майора
- ПУХНАРЕВИЧА Дениса Олександровича — старшого солдата
- РАТУШНОГО Вадима Євгенійовича — солдата
- ШЕВЧУКА Вадима Володимировича — лейтенанта
- ЩЕРБІНУ Анатолія Михайловича — капітана
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
- КИРИЛЬЧЕНКА Романа Вікторовича — головного сержанта
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- ГЕРАСИМОВА Миколу Миколайовича — майора служби цивільного захисту
- МАЛИНОЧКУ Ярослава Андрійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту
- МІРОШНИКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта служби цивільного захисту
- ОВЧАРОВА Віталія Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту
- ОЛІЙНИКА Андрія Петровича — підполковника служби цивільного захисту
- СУПРУНА Станіслава Григоровича — прапорщика служби цивільного захисту
Державне бюро розслідувань
Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
- БОРОВЕНКА Олександра Івановича — майора Державного бюро розслідувань
- ВОРОНІНА Володимира Івановича — підполковника Державного бюро розслідувань
- ЗУБЕНКА Сергія Євгеновича — капітана Державного бюро розслідувань
- КАПУСТІНУ Дарину Сергіївну — лейтенанта Державного бюро розслідувань
- ЛЕЛЮКА Дениса Сергійовича — майора Державного бюро розслідувань
- ТАРАСЕНКА Руслана Владиславовича — підполковника Державного бюро розслідувань
- ТЕРЬОХІНА Дмитра Германовича — підполковника Державного бюро розслідувань
- ЧЕБОТАЄВА Андрія Юрійовича — майора Державного бюро розслідувань
Державна прикордонна служба України
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
- ГРЕЧКУ Андрія Олександровича — лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- ДЕМИДЕНКА Юрія Сергійовича — штаб-сержанта
- ЖАРКОВА Петра Олексійовича — молодшого сержанта
- ЗАБОЛОТНОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта
- ІВАНОВА Євгена Сергійовича — сержанта
- ІВАНЬКОВА Володимира Олександровича — підполковника
- ЛАПЧЕНКА Ростислава Олександровича (посмертно) — головного сержанта
- МАЗУРА Руслана Григоровича — капітана
- МАМОЧКУ Віталія Олексійовича (посмертно) — головного сержанта
- САВЧУКА Дмитра Сергійовича — сержанта
- СТУСА Ярослава Івановича — капітана
- ЧАЙКОВСЬКОГО Ярослава Сергійовича (посмертно) — сержанта
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
- ГУЛЬЧАКА Сергія Олексійовича — підполковника
- ДІТКУНА Назарія Володимировича — капітана
- ЖАДАНА Олега Геннадійовича — сержанта
- КІБЕЛЯ Олега Ігорьовича — майора
- КОРНІЄНКА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта
- СЕМЕНЧЕНКА Миколу Миколайовича — капітана
- СМАЛЬКА Сергія Романовича — підполковника
- ФІЛАХТОВА Владислава Олександровича — старшого сержанта
- ЧЕЛАМБІТКА Володимира Юрійовича — старшого сержанта
- ШЕВЧЕНКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта
- ЯСІНСЬКОГО Ярослава Вікторовича — капітана
Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня
- БОНДАРЯ Михайла Степановича — підполковника
- БУНАКОВА Вадима Петровича — підполковника
- ГНАТЮКА Олександра Миколайовича — підполковника
- ІВАНОВА Олексія Володимировича — підполковника
- КОВБАСНЮКА Василя Васильовича — майора
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
- БАГАЦЬКОГО Руслана Олександровича — сержанта
- ГЛУЩИКА Андрія Олександровича — лейтенанта
- ГОЛОВКА Максима Васильовича — сержанта
- ГРОМОВОГО Віталія Миколайовича — сержанта
- ДУДКУ Віталія Федоровича — молодшого сержанта
- КІРЧЕВА Дениса Михайловича — молодшого сержанта
- МИХАЙЛЮЧЕНКА Івана Олексійовича — сержанта
- СОЛОДУХУ Вадима Едуардовича — молодшого сержанта
- СУРЖИНСЬКОГО Романа Станіславовича — штаб-сержанта
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
- РАШЕВСЬКОГО Максима Сергійовича — сержанта.
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