Про це йдеться в наказі №548/2022 "Про відзначення державними нагородами України" на сайті президента.

За самовідданість та мужність у захисті суверенітету та цілісності України Зеленський відзначив захисників.

Національна гвардія України

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

КЕЛЯ Сергія Михайловича — майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

ГУТА Романа Ігорьовича — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

БАКЛАЖКА Михайла Михайловича — старшого солдата

БАРИШНИКА Максима Валерійовича — солдата

БЄЛОВА Віталія Вікторовича — старшого лейтенанта

БОРОВСЬКИХ Дмитра Васильовича — старшого солдата

ВИШНЮ Ігоря Володимировича — майора

ВІННИКА Владислава Владиславовича — солдата

ГАВРИЛЮКА Олексія Олександровича — молодшого сержанта

ГЛУШКА Олександра Миколайовича (посмертно) — лейтенанта

ГОЛОВКА Данила Андрійовича (посмертно) — солдата

ГОРБАТКА Артема Федоровича — старшого солдата

ГУСЕЙНОВА Ельмана Алі огли — старшого солдата

ДАЦА Дмитра Геннадійовича — старшого лейтенанта

ЖАДЬКА Романа Ігоровича (посмертно) — солдата

ЖУГАНА Костянтина Олександровича — старшого солдата

ЗАПОРОЖЦЯ Олександра Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта

КЛИМЕНКА Миколу Валерійовича — старшого солдата

КОВТУНА Богдана Валерійовича — солдата

КОЛІСНИКА Дениса Вікторовича — молодшого сержанта

КУХАРЕНКА Віталія Григоровича — солдата

КУХАРЯ Василя Васильовича (посмертно) — солдата

ЛЕВЧЕНКА Родіона Валерійовича — солдата

ЛІЗАВЕНКА Дмитра Васильовича (посмертно) — лейтенанта

МАКОВОЗА Вадима Сергійовича — солдата

МАКОГОНА Івана Петровича — старшого майстер-сержанта

МАКСИМОВА Артема Анатолійовича — молодшого сержанта

МИРОШНИКА Данііла Ігоровича — старшого солдата

МИХАЛЬЧУКА Тараса Леонідовича — солдата

МОТОРУ Назара Руслановича — старшого лейтенанта

МЯКУШКА Андрія Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта

НАГОРНОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта

НАПАДАЙЛА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта

НАСІБОВА Руслана Аята огли — старшого солдата

НЕКЛЕСУ Руслана Володимировича — старшого солдата

НОВОСЕЛЬСЬКОГО Олександра Вадимовича — солдата

ОНИЩЕНКА Сергія Олександровича — майстер-сержанта

ПАВЛОВСЬКОГО Дениса Юрійовича — солдата

ПАСТУХА Андрія Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

ПОДПОРІНА Романа Анатолійовича — сержанта

РЕДЬКУ Ігоря Миколайовича (посмертно) — солдата

РУДАКОВА Віталія Сергійовича — сержанта

СЕМЕНЕНКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — солдата

СЕМЕНОВА Ростислава Володимировича (посмертно) — майстер-сержанта

СИДАЧЕНКА Олега Петровича — старшого майстер-сержанта

СОТНІКОВА Вадима Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

СТРУСА Святослава Любомировича (посмертно) — солдата

ТІТОВА Сергія Володимировича (посмертно) — старшого солдата

УНТІЛУ Ігоря Ісааковича — старшого майстер-сержанта

ХАРТАНЮКА Максима Богдановича (посмертно) — старшого солдата

ХОЛОДА Вячеслава Андрійовича (посмертно) — солдата

ХОМЕНКА Святослава Ігоровича (посмертно) — старшого солдата

ШОСТАКА Андрія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЮНАША Дмитра Анатолійовича (посмертно) — головного сержанта

ЯКОВЕНКА Івана Михайловича — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

МЕЛЬНИКА Андрія Миколайовича — полковника

ЦИСА Олексія Івановича — полковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БАБЕНКА Даниїла Андрійовича — солдата

БІЛАСА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

БУЛИГУ Олександра Сергійовича — молодшого лейтенанта

ВАСИЛИКА Андрія Степановича — солдата

ВАСЯНОВИЧА Михайла Миколайовича — солдата

ВЕЛИЧКА Антона Олександровича — старшого солдата

ВЕЧІРКУ Сергія Сергійовича — головного сержанта

ВИШНЕВЕЦЬКОГО Михайла Олександровича — головного сержанта

ВОРОТНІКОВА Євгена Андрійовича — молодшого сержанта

ГЛАДУНА Володимира Євгеновича — старшого солдата

ГОЛОВІНА Максима Сергійовича — старшого солдата

ДЗУЄНКА Віталія Миколайовича — старшого лейтенанта

ІВАНОВА Костянтина Андрійовича — старшого солдата

КАБАНА Івана Григоровича — сержанта

КИРИЧЕНКА Олега Петровича — головного сержанта

КОЛОТУШУ Олексія Івановича — капітана

КОТЕЛЯНЦЯ Станіслава Сергійовича — солдата

ЛЮТИ Ярослава Володимировича — старшого солдата

МАЛАНІЯ Петра Руслановича — солдата

МЕРКУЛОВА Геннадія Геннадійовича — солдата

МОКРОГО Євгена Івановича — старшого сержанта

МОХНЕНКА Тараса Олексійовича — солдата

ОРИЩУКА Геннадія Олексійовича — сержанта

ПАСМУРЦЕВА Юрія Юрійовича — старшого солдата

ПЕТРИШИНА Андрія Володимировича — сержанта

ПІХОВИЧА Олексія Івановича — солдата

ПОГАСІЯ Сергія Григоровича — старшого солдата

ПРОСЯНИКА Ігоря Сергійовича — молодшого сержанта

РУШЕЛЮКА Євгена Вікторовича — солдата

САЄНКА Миколу Васильовича — старшого лейтенанта

САНДУЛА Миколу Миколайовича — солдата

СЕРБІНА Анатолія Олександровича — старшого солдата

СОЛТИСЮКА Юрія Васильовича — майора

СТРУСЕВИЧА Мар’яна Сергійовича — солдата

ФЕДОРЕНКА Владислава Костянтиновича — старшого солдата

ХАРЛАМОВА Геннадія Володимировича — старшого солдата

ШИТОГО Романа Михайловича — сержанта

ЮРКОВЦЯ Віталія Юрійовича — майора

ЯРОША Данііла Максимовича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАЙДЕЛЮКА Олександра Петровича — старшого солдата

БУРЦЕВА Артура Ігорьовича — старшого солдата

ВОЛКОВА Геннадія Валерійовича — старшого солдата

ЗУБОВА Дмитра Олеговича — головного сержанта

КОЛОМІЙЦЯ Івана Петровича — старшого сержанта

КОЦЮБИНСЬКОГО Вадима Вікторовича — головного сержанта

КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО Вадима Віталійовича — старшого солдата

МАКОРТЕЦЬКОГО Івана Валентиновича — старшого лейтенанта

МАСЛОВА Іллю Ігорьовича — старшого солдата

ОБЕРТИНСЬКОГО Владислава Володимировича — молодшого сержанта

ПАНАСЕЙКА Олексія Євгеновича — старшого солдата

ПИЛЬНИКА Романа Володимировича — солдата

ПРОКОПЕНКА Олександра Сергійовича — майора

ПУХНАРЕВИЧА Дениса Олександровича — старшого солдата

РАТУШНОГО Вадима Євгенійовича — солдата

ШЕВЧУКА Вадима Володимировича — лейтенанта

ЩЕРБІНУ Анатолія Михайловича — капітана

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

КИРИЛЬЧЕНКА Романа Вікторовича — головного сержанта

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ГЕРАСИМОВА Миколу Миколайовича — майора служби цивільного захисту

МАЛИНОЧКУ Ярослава Андрійовича — молодшого сержанта служби цивільного захисту

МІРОШНИКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта служби цивільного захисту

ОВЧАРОВА Віталія Миколайовича — сержанта служби цивільного захисту

ОЛІЙНИКА Андрія Петровича — підполковника служби цивільного захисту

СУПРУНА Станіслава Григоровича — прапорщика служби цивільного захисту

Державне бюро розслідувань

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

БОРОВЕНКА Олександра Івановича — майора Державного бюро розслідувань

ВОРОНІНА Володимира Івановича — підполковника Державного бюро розслідувань

ЗУБЕНКА Сергія Євгеновича — капітана Державного бюро розслідувань

КАПУСТІНУ Дарину Сергіївну — лейтенанта Державного бюро розслідувань

ЛЕЛЮКА Дениса Сергійовича — майора Державного бюро розслідувань

ТАРАСЕНКА Руслана Владиславовича — підполковника Державного бюро розслідувань

ТЕРЬОХІНА Дмитра Германовича — підполковника Державного бюро розслідувань

ЧЕБОТАЄВА Андрія Юрійовича — майора Державного бюро розслідувань

Державна прикордонна служба України

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГРЕЧКУ Андрія Олександровича — лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

ДЕМИДЕНКА Юрія Сергійовича — штаб-сержанта

ЖАРКОВА Петра Олексійовича — молодшого сержанта

ЗАБОЛОТНОГО Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого майстер-сержанта

ІВАНОВА Євгена Сергійовича — сержанта

ІВАНЬКОВА Володимира Олександровича — підполковника

ЛАПЧЕНКА Ростислава Олександровича (посмертно) — головного сержанта

МАЗУРА Руслана Григоровича — капітана

МАМОЧКУ Віталія Олексійовича (посмертно) — головного сержанта

САВЧУКА Дмитра Сергійовича — сержанта

СТУСА Ярослава Івановича — капітана

ЧАЙКОВСЬКОГО Ярослава Сергійовича (посмертно) — сержанта

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ГУЛЬЧАКА Сергія Олексійовича — підполковника

ДІТКУНА Назарія Володимировича — капітана

ЖАДАНА Олега Геннадійовича — сержанта

КІБЕЛЯ Олега Ігорьовича — майора

КОРНІЄНКА Євгена Сергійовича — молодшого сержанта

СЕМЕНЧЕНКА Миколу Миколайовича — капітана

СМАЛЬКА Сергія Романовича — підполковника

ФІЛАХТОВА Владислава Олександровича — старшого сержанта

ЧЕЛАМБІТКА Володимира Юрійовича — старшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Володимира Миколайовича — старшого сержанта

ЯСІНСЬКОГО Ярослава Вікторовича — капітана

Нагородити медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня

БОНДАРЯ Михайла Степановича — підполковника

БУНАКОВА Вадима Петровича — підполковника

ГНАТЮКА Олександра Миколайовича — підполковника

ІВАНОВА Олексія Володимировича — підполковника

КОВБАСНЮКА Василя Васильовича — майора

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БАГАЦЬКОГО Руслана Олександровича — сержанта

ГЛУЩИКА Андрія Олександровича — лейтенанта

ГОЛОВКА Максима Васильовича — сержанта

ГРОМОВОГО Віталія Миколайовича — сержанта

ДУДКУ Віталія Федоровича — молодшого сержанта

КІРЧЕВА Дениса Михайловича — молодшого сержанта

МИХАЙЛЮЧЕНКА Івана Олексійовича — сержанта

СОЛОДУХУ Вадима Едуардовича — молодшого сержанта

СУРЖИНСЬКОГО Романа Станіславовича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

РАШЕВСЬКОГО Максима Сергійовича — сержанта.

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