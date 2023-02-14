Зеленський нагородив 186 військових і відзначив низку підрозділів, які воюють на сході
У понеділок, 13 лютого, президент Володимир Зеленський нагородив 186 військовослужбовців ЗСУ
Про це Зеленський сказав у зверненні.
"Увечері підписав укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 186 військовослужбовців Збройних Сил України", - сказав Зеленський.
Крім того, президент відзначив роботу трьох бригад, які воюють на Луганщині, та полку, який захищає Донеччину.
"За підсумками цих днів відзначу бійців 66-ї окремої механізованої бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які надзвичайно стійко захищають Луганщину. А також воїнів 5-го окремого штурмового полку, які героїчно обороняють Донеччину. Дякую вам усім, хлопці! Пам'ятаймо: кожен новий здобутий для України результат – це скорочення часу до перемоги", - сказав Зеленський.
Президент також подякував кожному, хто працює на підтримку України.
"Я дякую всім, хто працює на нашу державу! Я дякую всім, хто допомагає! Я дякую кожному й кожній, хто в бою! Дякую кожному нашому воїну, хто не дає окупанту оточити Бахмут, хто знищує ворога на Вугледарському напрямку, не залишаючи від окупанта нічого, окрім випалених слідів на землі, і хто утримує інші наші принципові фронтові позиції", - сказав Зеленський.
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