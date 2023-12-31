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Зеленський нагородив 700 українських воїнів

31 грудня, 2023 неділя
16:59
Новини Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)

Напередодні святкування Нового року президент України Володимир Зеленський відзначив 700 військовослужбовців Сил оборони

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій 31 грудня 2023 року.

"Напередодні я підписав кілька указів – указів про шану для наших воїнів, про нашу їм вдячність. І хочу про них сказати сьогодні. Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР", - зазначив глава держави.

Зокрема, це бійці ГУР та ЗСУ.

"Пʼять Героїв України, і чотири з них - саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої. Ще одна "Золота Зірка" Героя України - воїну Збройних Сил, молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, я йому особисто вручив нагороду під час поїздки в Авдіївку. Це дуже міцний хлопець. Сильний командир. Один із тих, хто дійсно надихає", - пояснив Зеленський.

За його словами, ще чотири воїни відзначені зараз "Хрестами бойових заслуг":

солдат Олег Дуженький зі 130-го окремого розвідбату,

солдат Микита Каляєв зі 115-ї окремої механізованої бригади корпусу резерву наших Сухопутних військ,

капітан Богдан Мазуренко з 35-ї окремої бригади морської піхоти,

майор Роман Стрижобик - 47-ма окрема механізована бригада.

"Дякую, хлопці, вам кожному! І за такими нагородами - назви, які говорять самі за себе, і хоробрість, яка тим красномовніша, чим менше слів додаєш до неї. Роботине, Запорізька область. Передмістя Горлівки, Донецька область. Херсонщина, лівобережжя Дніпра. Красногорівка і Степове, Донецька область", - навів подробиці Зеленський щодо місць проходження служби нагороджених.

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