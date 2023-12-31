Єдність нації, перехід на українську мову та вихід до Чорного моря: що в Кремлі вважають найбільш загрозливим з боку України
Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило перелік питань, що, на думку радників керівництва країни-агресора, становитимуть найбільшу загрозу РФ з боку України в новому, 2024 році
Про це сьогодні, 31 грудня 2023 року, розповідається на офіційному ТГ-каналі ГУР.
"Суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у Кремлі. Аби знову привабити колишніх прихильників Росії серед українців, московські "стратеги" наголошують на необхідності представити "образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях "СВО". Що саме мають на увазі в Кремлі - не уточнюють, але наголошують, що розв'язати проблему всередині України на користь Росії можна тільки "кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі", - йдеться у повідомленні української воєнної розвідки.
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Окрім того, "тотальну огиду і зневагу до Росії в українському суспільстві московити характеризують як особливу небезпеку".
"Зокрема, на Росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову", - наголошують у ГУР.
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Також особливими загрозами для РФ аналітики Кремля називають "збереження Україною виходу до Чорного моря", підтримку (передусім фінансову) Києва з боку Заходу й загалом "утвердження прозахідного вектору розвитку України".
"Вказані оцінки військово-політичне керівництво держави-агресора використовує для планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України", - підсумовує воєнна розвідка.
- За оцінкою голови Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 рр. генерала Миколи Маломужа, яку він висловив в етері телеканалу "Еспресо", протягом 2023 року ЗСУ зірвали російські стратегічні плани.
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