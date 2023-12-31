Єдність нації, перехід на українську мову та вихід до Чорного моря: що в Кремлі вважають найбільш загрозливим з боку України

Про це сьогодні, 31 грудня 2023 року, розповідається на офіційному ТГ-каналі ГУР.

"Суспільний консенсус, який виник в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення, є джерелом глибокої фрустрації вождів у Кремлі. Аби знову привабити колишніх прихильників Росії серед українців, московські "стратеги" наголошують на необхідності представити "образ будущєго для украінцев прі разних сценаріях "СВО". Що саме мають на увазі в Кремлі - не уточнюють, але наголошують, що розв'язати проблему всередині України на користь Росії можна тільки "кардинальной смєной еліт і сіловимі чісткамі", - йдеться у повідомленні української воєнної розвідки.

Читайте також: Звільнення Чорного моря, знищення ворожої авіації та ліквідація зрадників: якими були найбільші успіхи Сил оборони у 2023 році. Розповідаємо

Окрім того, "тотальну огиду і зневагу до Росії в українському суспільстві московити характеризують як особливу небезпеку".

"Зокрема, на Росії вважають критичним для себе перехід російськомовних громадян України на рідну мову", - наголошують у ГУР.

Читайте також: Як Україна йде до ЄС. Результати 2023 року – що здобули, що ще треба зробити?

Також особливими загрозами для РФ аналітики Кремля називають "збереження Україною виходу до Чорного моря", підтримку (передусім фінансову) Києва з боку Заходу й загалом "утвердження прозахідного вектору розвитку України".

"Вказані оцінки військово-політичне керівництво держави-агресора використовує для планування подальших бойових та спеціальних дій у межах війни проти України", - підсумовує воєнна розвідка.