Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗСУ зірвали стратегічні плани РФ: генерал Маломуж про основні досягнення 2023 року
Ексклюзив

ЗСУ зірвали стратегічні плани РФ: генерал Маломуж про основні досягнення 2023 року

31 грудня, 2023 неділя
12:07
Війна з Росією Микола Маломуж

Армія РФ не досягла запланованих стратегічних перспектив у своїй агресивній війні цього року

Про розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог не просунувся на жодному з активних напрямків, які планував захопити. Йдеться не лише про Донецьку та Луганську області. Росія планувала поставити Україні жорстокі умови щодо так званого перемир'я, після чого сформувати нову агресивну політику. Але ЗСУ зірвали ворожі стратегічні плани, це основне досягнення", - повідомив він.

За висновками наших військових аналітиків, колег зі США та Британії, з початку війни ми фактично знецінили 90% особового складу стройових частин РФ, зазначив Маломуж.

"ЗСУ підірвали надзвичайно потужну армію. Розмови про те, що росіяни мають сили, які будуть ефективно діяти аж до Києва, - стали міфом у 2023 році. Українські війська охопили всі сектори фронту і тримають потужно позиці, це надзвичайно важка модель дій. На інших напрямках ЗСУ проводять потужні контратаки, наприклад на Запорізькому напрямку та біля Бахмута. Також вдалось зірвати ворога в конкретних секторах: Авдіївка, Сватове, Кремінна, Куп'янськ, де він передбачав наступальні операції на Харків", - додав він.

  • Раніше Зеленський заявив, що 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва України. 
  • 30 грудня президент Володимир Зеленський провів підсумкове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: він заявив, що цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо.
Україна
Росія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Сватове
Авдіївка
втрати окупантів
Куп'янськ
Читайте також:
Засідання Ради безпеки ООН
31 грудня, 2023 неділя
РФ скликала Радбез ООН після ситуації у Бєлгороді: Чехія відмовилась брати участь
втрати окупантів
31 грудня, 2023 неділя
Армія РФ за добу втратила 8 танків, 30 артсистем і 960 військових, - Генштаб
війна з Росією Белгородська область безпілотники ППО
30 грудня, 2023 субота
У РФ заявили про збиття 32 безпілотників над чотирма російськими областями та обстріли Бєлгородщини
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.1
    Купівля 38.1
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.92
    Продаж 43.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
31 грудня
12:20
Оновлено
Ілюстративне фото
Окупанти вдарили по Херсону та передмістю: загинули дві людини
12:06
OPINION
Мирослав Гай
Щоб не повернувся бравий вояк Швейк
11:50
Росіяни знову почали активно запускати авіабомби, найбільше - на Донеччині
11:30
Огляд
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду (праворуч)
Кінець епохи Мессі та Роналду, ганьба МОК і Ф'юрі та революція у футболі. Спортивні підсумки 2023 року
11:05
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Масований повітряний удар РФ по Україні: відомо про понад 40 загиблих і 100 поранених. Усі деталі
11:04
електроенергія, шахеди
"Зміна акценту атаки": Ігнат пояснив, чому ЗСУ вночі збили менше половини безпілотників
10:30
OPINION
Михайло Демків з ICU
Курс валют, податки, боргові папери. Фінансові підсумки року
10:23
Оновлено
Засідання Ради безпеки ООН
РФ скликала Радбез ООН після ситуації у Бєлгороді: Чехія відмовилась брати участь
10:16
Lifecell
Турецький телеком-холдинг Turkcell продає Lifecell французькій інвестиційній компанії
10:05
Оновлено
Бєлгород обстріл
У Бєлгороді заявили про обстріл центру міста 30 грудня: загинули нібито 24 людини, поранено понад 100
10:01
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Українська дипломатія. Підсумки року
10:00
Інтерв’ю
Сергій Дмитрієв
Військовий капелан Дмитрієв: У війську не у всіх є розуміння, для чого ми
09:53
форма для ЗСУ
Потреби війська: що змінилося у забезпеченні військових цього року
09:51
Оновлено
Атака на Харків у ніч на 31 грудня
РФ вночі атакувала Україну "шахедами": у Харкові є влучання, в області - загиблі, на Київщині й Одещині працювала ППО
09:29
Оновлено
російський удар по Харкову, 30.12.23
РФ обстріляла центр Харкова: поранено 28 людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру
09:10
Ексклюзив
Одеса, ракетний удар
Жага до життя та перемоги: в Одесі біля понівеченого росіянами будинку встановили ялинку, - Братчук
08:57
Військові Національної гвардії України опановують дрони
Українські БПЛА вразили більшість намічених цілей у Росії, - ISW
08:53
На фото: система ППО
Повітряні сили вночі знищили 21 із 49 ворожих "шахедів"
08:17
Огляд
ЗСУ
Звільнення Чорного моря, знищення ворожої авіації та ліквідація зрадників: якими були найбільші успіхи Сил оборони у 2023 році. Розповідаємо
08:08
OPINION
Юрій Богданов
Бєлгород: у війни своя логіка
07:52
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
"Доки не буде досягнуто всіх цілей": Нетаньягу заявив, що війна в Газі триватиме ще багато місяців
07:33
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 8 танків, 30 артсистем і 960 військових, - Генштаб
01:39
Артем Мілевський
Не вважаю, що це так важливо зараз говорити українською, багато військових говорять російською, - Мілевський
2023, субота
30 грудня
23:08
Кріштіану Роналду, "Аль-Наср"
Роналду став найкращим бомбардиром світу у 2023 році
22:48
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Зеленський запровадив санкції проти 6 росіян, які користуються українськими документами
21:45
Оновлено
Де горіли літаки й гелікоптери: Еспресо розібралося, які російські аеродроми зазнали "бавовни" під час війни
21:25
москаль_Горлівка
Партизани "Атеш" розсекретили місце розташування російських військ у Горлівці
21:08
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін готовий далі воювати: Портников про 2024 рік та розвиток подій після виборів у США
20:34
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Ракетні війська за добу вразили 3 зенітних ракетних комплекси РФ, - Генштаб
20:03
OPINION
Ігор Танчин
Чим люди читають, або Мем – наше все!
19:20
Ексклюзив
кримський міст
Піонтковський назвав унікальне слабке місце в російській системі оборони
19:17
Огляд
Олександр Усик, Фортеця Бахмут
Характер Харлан, сила Усика та стабільність Магучіх: головні персони й події українського спорту у 2023 році
19:15
Світові зірки-амбасадори UNITED24 привітали українців зі святами
Світові зірки-амбасадори UNITED24 привітали українців зі святами, виконавши "Щедрика"
19:03
Ексклюзив
Зварювальник підприємства "Пожмашина"
У державі повністю відсутнє системне планування, - гендиректор ТОВ "ПК "Пожмашина"
19:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розбиті ілюзії, траур і кров.  З чим йдемо у новий рік?
18:35
ДСНС
У новорічну ніч у Києві рятувальники працюватимуть в посиленому режимі
18:21
Володимир Зеленський
"Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула море і зробила безпечнішим небо": Зеленський провів підсумкову ставку
18:05
OPINION
Борислав Береза
Що робити з тими, хто уникає мобілізації?
17:55
Ексклюзив
перетин кордону, черги на кордоні
Це все починає діяти в ручному режимі: нардепка Бобровська про ситуацію на прикордонних пунктах України
17:43
Оновлено
Польща
У Польщі не знайшли слідів російської ракети, яка перетнула повітряний простір країни під час тривоги в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV