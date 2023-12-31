ЗСУ зірвали стратегічні плани РФ: генерал Маломуж про основні досягнення 2023 року

Про розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог не просунувся на жодному з активних напрямків, які планував захопити. Йдеться не лише про Донецьку та Луганську області. Росія планувала поставити Україні жорстокі умови щодо так званого перемир'я, після чого сформувати нову агресивну політику. Але ЗСУ зірвали ворожі стратегічні плани, це основне досягнення", - повідомив він.

За висновками наших військових аналітиків, колег зі США та Британії, з початку війни ми фактично знецінили 90% особового складу стройових частин РФ, зазначив Маломуж.

"ЗСУ підірвали надзвичайно потужну армію. Розмови про те, що росіяни мають сили, які будуть ефективно діяти аж до Києва, - стали міфом у 2023 році. Українські війська охопили всі сектори фронту і тримають потужно позиці, це надзвичайно важка модель дій. На інших напрямках ЗСУ проводять потужні контратаки, наприклад на Запорізькому напрямку та біля Бахмута. Також вдалось зірвати ворога в конкретних секторах: Авдіївка, Сватове, Кремінна, Куп'янськ, де він передбачав наступальні операції на Харків", - додав він.