Зеленський нагородив 8 лауреатів премії "Національна легенда України"

Про це він повідомив у telegram.

"Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити. Бо її громадяни, її герої за таку державу завжди стоятимуть горою і захищатимуть. Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України", - сказав Зеленський.

Серед нагороджених:

Провідник Анатолій Бабічев. Дев’ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана.

Дев’ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. Посмертно нагороджено Анатолія Солов’яненка . За вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України.

. За вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України. Пожежник Ігор Івасиков . Завдяки його діям з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб.

. Завдяки його діям з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб. Подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист . Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей.

. Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей. Викладачка Ганна Бут із Мелітополя. Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь – це Україна.

із Мелітополя. Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь – це Україна. Волонтерка Тата Кеплер . Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження.

. Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження. Амбасадор платформи UNITED24, спортсмен Андрій Шевченко. Переможець Ліги чемпіонів і володар "Золотого м’яча".

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