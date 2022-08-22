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Зеленський нагородив 8 лауреатів премії "Національна легенда України"

22 серпня, 2022 понедiлок
00:34
Україна На фото Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив премією "Національна легенда України" громадян, які стали на захист держави та відзначилися здобутками під час російської війни в Україні

Про це він повідомив у telegram.

"Державу, яка шанує та цінує своїх людей, неможливо знищити. Бо її громадяни, її герої за таку державу завжди стоятимуть горою і захищатимуть. Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії "Національна легенда України", - сказав Зеленський.

Серед нагороджених:

  • Провідник Анатолій Бабічев. Дев’ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. 
  • Посмертно нагороджено Анатолія Солов’яненка. За вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України. 
  • Пожежник Ігор Івасиков. Завдяки його діям з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб.
  • Подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист. Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей. 
  • Викладачка Ганна Бут із Мелітополя. Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь – це Україна. 
  • Волонтерка Тата Кеплер. Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження.
  • Амбасадор платформи UNITED24, спортсмен Андрій Шевченко. Переможець Ліги чемпіонів і володар "Золотого м’яча".

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