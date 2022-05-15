Зеленський нагородив відзнаками героїв України

Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За особисту мужність і самовідданість, виявлену під час захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, а також вірність військовій присязі. Володимир Зеленський постановив:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня – Белякова Юрія Володимировича – Полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

Жукова Максима Миколайовича – Підполковника

Ласійчука Євгена Вікторовича – Підполковника

Самофалова Дмитра Олександровича – Майора

Ткаченка Олексія Юрійовича – Капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

Бойченка Валерія Володимировича – Старшого лейтенанта

Василюка Романа Вікторовича – Підполковника

Вітюка Артема Вадимовича – Старшого лейтенанта

Головатого Володимира Васильовича (Посмертно) – Старшого лейтенанта

Десятнюка Олександра Олександровича (Посмертно) – Старшого лейтенанта

Дудку Олександра Петровича – Старшого лейтенанта

Мартинюка Максима Сергійовича – Старшого лейтенанта

Маценка Миколу Валерійовича – Старшого лейтенанта

Мордача Сергія Михайловича – Старшого лейтенанта

Мунтяна Руслана Миколайовича – Старшого лейтенанта

Мурашка Данила Геннадійовича – Старшого лейтенанта

Педана Олександра Павловича (Посмертно) – Майора

Соколюка Максима Вікторовича – Капітана

Сокура Володимира Вікторовича – Капітана

Степуру Тараса Івановича – Підполковника

Чапалику Дмитра Володимировича – Старшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

Жоса Віктора Івановича – Капітана

Левика Віталія Володимировича – Майора

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

Алісова Андрія Олександровича – Солдата

Артюшенка Андрія Вікторовича – Старшого солдата

Бабака Владислава Миколайовича – Сержанта

Бабчинського Миколу Семеновича (Посмертно) – Штаб-сержанта

Барановського Віталія Анатолійовича – Солдата

Беседу Дениса Васильовича – Солдата

Беспечного Євгенія Олеговича – Молодшого сержанта

Бікмурзіна Олександра Олександровича (Посмертно) – Солдата

Білого Вадима Миколайовича – Старшого солдата

Білонога Віталія Юрійовича – Солдата

Бомбу Василя Миколайовича – Старшого сержанта

Бочкарьова Олексія Германовича – Майора

Бута Сергія Олександровича – Старшого солдата

Бухтеярова В’ячеслава Вікторовича – Старшого солдата

Вербу Романа Валерійовича – Старшого солдата

Вічкаєва Антона Олександровича – Молодшого сержанта

Волошановського Віктора Миколайовича – Старшого солдата

Габокана Олександра Олександровича – Молодшого сержанта

Гавриленка Андрія Сергійовича – Старшого лейтенанта

Гарниша Віталія Вікторовича – Головного сержанта

Гіщинського Володимира Володимировича – Старшого сержанта

Горбуна Сергія Вікторовича (Посмертно) – Сержанта

Городенського Романа Станіславовича – Матроса

Григорова Річарда Здіславовича – Старшого солдата

Гуцуляка Василя Івановича (Посмертно) – Старшого солдата

Дадака Юрія Романовича (Посмертно) – Солдата

Дацківа Михайла Ярославовича (Посмертно) – Молодшого сержанта

Дейнеку Миколу Миколайовича – Старшого лейтенанта

Дельцова Леоніда Олександровича (Посмертно) – Солдата

Денюшина Олега Олександровича (Посмертно) – Молодшого сержанта

Дзизюка Олексія Івановича (Посмертно) – Старшого солдата

Довгуна Володимира Михайловича – Старшого солдата

Докучаєва Андрія Олександровича – Старшого лейтенанта

Дорожка Віктора Валерійовича (Посмертно) – Солдата

Дробота Станіслава Михайловича – Штаб-сержанта

Дуня Віктора Вікторовича – Солдата

Дюльгера Дмитра Івановича (Посмертно) – Солдата

Єзерського Мирона Богдановича (Посмертно) – Солдата

Єпіфанова Дмитра Ігоровича (Посмертно) – Солдата

Жернового Олексія Анатолійовича – Старшого солдата

Жуковського Сергія Петровича (Посмертно) – Сержанта

Загорняка Андрія Сергійовича (Посмертно) – Молодшого сержанта

Задираку Владислава Анатолійовича (Посмертно) – Солдата

Заярного Антона Миколайовича – Старшого солдата

Зеленцова Станіслава Володимировича – Солдата

Зубковича Олега Станіславовича (Посмертно) – Молодшого сержанта

Зубченка Андрія Івановича – Старшого солдата

Іванчака Андрія Васильовича (Посмертно) – Солдата

Івченка Євгенія Олексійовича (Посмертно) – Молодшого сержанта

Ількова Олександра Володимировича (Посмертно) – Сержанта

Калину Сергія Володимировича – Капітана

Калмацуя Дмитра Федоровича – Солдата

Катеринюка Олександра Вікторовича (Посмертно) – Старшого солдата

Кирилюка Олексія Олексійовича – Сержанта

Кіхтяка Ігоря Ярославовича (Посмертно) – Солдата

Клименка Олександра Анатолійовича (Посмертно) – Старшого солдата

Коваленка Олександра Миколайовича – Майора

Ковіту Сергія Валентиновича (Посмертно) – Сержанта

Кожухова Дмитра Олександровича – Молодшого сержанта

Козаченка Андрія Євгеновича (Посмертно) – Старшого солдата

Козиря Андрія Борисовича (Посмертно) – Солдата

Колачника Дмитра Сильвесторовича (Посмертно) – Штаб-сержанта

Колтака Сергія Сергійовича – Старшого солдата

Коновала Сергія Володимировича (Посмертно) – Солдата

Кононенка Олександра Володимировича (Посмертно) – Майора

Копійку Сергія Володимировича – Старшого солдата

Корбу Андрія Миколайовича (Посмертно) – Головного сержанта

Корнієнка Руслана Вікторовича – Старшого сержанта

Костіва Андрія Михайловича (Посмертно) – Сержанта

Кравса Михайла Андрійовича (Посмертно) – Солдата

Кравцову Євгенію Євгеніївну – Солдата

Кравченка Віталія Вікторовича (Посмертно) – Солдата

Краснова Володимира Володимировича (Посмертно) – Старшого сержанта

Купрієнка Сергія Сергійовича – Солдата

Лаврука Вадима Володимировича (Посмертно) – Молодшого сержанта

Лаушкіна Олега Олександровича – Старшого солдата

Лисого Артура Юрійовича – Солдата

Літвінова Олексія Олексійовича – Солдата

Ломака Миколу Миколайовича – Старшого солдата

Лупешка Миколу Олександровича – Молодшого сержанта

Малика Костянтина Олександровича – Солдата

Мамаєва Володимира Володимировича (Посмертно) – Молодшого сержанта

Маркова Сергія Олексійовича – Старшого солдата

Міхонова Валентина Петровича – Солдата

Міщенка Олександра Миколайовича – Старшого солдата

Назаренка Дмитра Анатолійовича – Солдата

Незаписенка Віталія Юрійовича (Посмертно) – Молодшого сержанта

Ніколайчука Богдана Валерійовича – Солдата

Обертія Миколу Григоровича (Посмертно) – Штаб-сержанта

Олійника Андрія Ігоровича – Сержанта

Пашенка Богдана Олександровича – Старшого лейтенанта

Приходька Антона Володимировича – Солдата

Проскуровича Євгена Дмитровича – Підполковника

Різченка Івана Олександровича – Солдата

Руденка Владислава Володимировича – Молодшого сержанта

Рудського Олександра Олександровича – Сержанта

Сиворотку Олексія Олександровича (Посмертно) – Солдата

Сикалова Сергія Євгенійовича – Сержанта

Сідєльникова Олексія Олександровича – Старшого солдата

Скорича Анатолія Станіславовича (Посмертно) – Молодшого сержанта

Соболя Сергія Сергійовича – Молодшого сержанта

Сокура Юрія Анатолійовича – Старшого солдата

Солдатова Сергія Євгенійовича – Старшого солдата

Сочана Владислава Андрійовича – Солдата

Степасюка Андрія Васильовича (Посмертно) – Старшого солдата

Строгецького Святослава Дмитровича – Старшого солдата

Сукача Миколу Михайловича – Головного сержанта

Теслюка Анатолія Олександровича – Старшого сержанта

Тимчака Владислава Андрійовича – Старшого солдата

Тимчака Сергія Анатолійовича – Солдата

Удовіченка Валерія Валерійовича – Молодшого лейтенанта

Удода Андрія Івановича – Солдата

Фалку Миколу Миколайовича – Солдата

Чаленка Євгена Вікторовича – Солдата

Шапошника Анатолія Валерійовича (Посмертно) – Старшого сержанта

Швеця Валерія Миколайовича – Капітана

Шипуліна Вадима Віталійовича – Молодшого сержанта

Шпака Єгора Євгенійовича – Лейтенанта

Ягнича Володимира Миколайовича – Штаб-сержанта

Нагородити Орденом Данила Галицького

Бондаренка Антона Анатолійовича – Старшого лейтенанта

Козака Олександра Миколайовича – Полковника

Онищука Олександра Сергійовича – Полковника

Петровського Олега Євгенійовича – Полковника

Плесного Віктора Миколайовича – Генерал-майора

Старинка Ігоря Олександровича – Капітана

Нагородити Медаллю "За Військову Службу Україні"

Бабака Сергія Васильовича – Майора

Бершадського Дмитра Юрійовича – Старшого cолдата

Войтенка Сергія Михайловича – Солдата

Горобця Романа Сергійовича – Головного cержанта

Грибача Андрія Васильовича – Старшого cолдата

Грицая Василя Валерійовича – Майора

Данилащука Віктора Васильовича – Головного cержанта

Жарика Олександра Миколайовича – Полковника

Задорожнього Олександра Сергійовича – Старшого cолдата

Ібатуліна Віталія Петровича – Сержанта

Каракулу Геннадія Петровича – Сержанта

Кіфорака Євгена Анатолійовича – Старшого cолдата

Комісара Андрія Петровича – Старшого cержанта

Ломкова Артема Миколайовича – Штаб-cержанта

Мельничука Євгена Ігоровича – Старшого cолдата

Мілерсона Богдана Миколайовича – Молодшого cержанта

Міроненка Віталія Віталійовича – Старшого лейтенанта

Мороза Олександра Юрійовича – Сержанта

Москалюка Вадима Васильовича – Сержанта

Ненчука Романа Мирославовича – Солдата

Олійника Віталія Дмитровича – Солдата

Оспіщева Олексія Олеговича – Старшого лейтенанта

Платаного Андрія Володимировича – Солдата

Ремца Валерія Володимировича – Старшого солдата

Сазонова Володимира Володимировича – Полковника

Спасюка Василя Володимировича – Сержанта

Сухоняка Івана Васильовича – Старшого солдата

Таратуна Віталія Валентиновича – Солдата

Тимківа Миколу Володимировича – Старшого солдата

Тітаренка Володимира Валерійовича – Солдата

Трояна Ігоря Євгенійовича – Старшого солдата

Трубіна Сергія Георгійовича – Солдата

Трухана Максима Володимировича – Полковника

Фомкіна Артема Андрійовича – Капітана

Харченка Віталія Миколайовича – Старшого солдата

Цапенка Андрія Івановича – Полковника

Шевченка Руслана Вікторовича – Підполковника

Юрія Леоніда Михайловича – Старшого солдата

Нагородити Медаллю "Захиснику вітчизни"

Агаєва Раміза Ірізі Огли – Солдата

Богачика Юрія Станіславовича – Старшого солдата

Висоцького Дмитра Михайловича – Старшого солдата

Волошина Миколу Івановича – Підполковника

Гаврилюка Валерія Васильовича – Майора

Городиського Володимира Івановича – Солдата

Городового Руслана Володимировича – Старшого солдата

Карпця Євгена Миколайовича – Старшого солдата

Кисіля Сергія Івановича – Старшого солдата

Кір’янова Артура Руслановича – Старшого солдата

Коваля Олександра Володимировича – Старшого солдата

Корніяшика Василя Андрійовича – Солдата

Котлярчука Тараса Ігоровича – Старшого солдата

Лельотка Артема Михайловича – Майора

Мартинюка Андрія Володимировича – Старшого солдата

Мигула Ігоря Володимировича – Солдата

Михальчука Віктора Анатолійовича – Старшого солдата

Міщенка Олександра Володимировича – Солдата

Педана Ігоря Івановича – Полковника

Рудомського Юрія Васильовича – Солдата

Селіщева Євгена Олександровича – Солдата

Симочка Михайла Михайловича – Підполковника

Узлова Олега Володимировича – Капітана

Філіна Віталія Андрійовича – Підполковника

Чернюшка Ігоря Анатолійовича – Молодшого сержанта

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

Лосєва Владислава Олександровича – Старшого лейтенанта медичної служби.

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