Зеленський нагородив відзнаками героїв України
Відповідний Указ №334/2022, про відзначення державними нагородами України 215 захисників, президент підписав 14 травня
Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За особисту мужність і самовідданість, виявлену під час захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, а також вірність військовій присязі. Володимир Зеленський постановив:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня – Белякова Юрія Володимировича – Полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:
- Жукова Максима Миколайовича – Підполковника
- Ласійчука Євгена Вікторовича – Підполковника
- Самофалова Дмитра Олександровича – Майора
- Ткаченка Олексія Юрійовича – Капітана
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:
- Бойченка Валерія Володимировича – Старшого лейтенанта
- Василюка Романа Вікторовича – Підполковника
- Вітюка Артема Вадимовича – Старшого лейтенанта
- Головатого Володимира Васильовича (Посмертно) – Старшого лейтенанта
- Десятнюка Олександра Олександровича (Посмертно) – Старшого лейтенанта
- Дудку Олександра Петровича – Старшого лейтенанта
- Мартинюка Максима Сергійовича – Старшого лейтенанта
- Маценка Миколу Валерійовича – Старшого лейтенанта
- Мордача Сергія Михайловича – Старшого лейтенанта
- Мунтяна Руслана Миколайовича – Старшого лейтенанта
- Мурашка Данила Геннадійовича – Старшого лейтенанта
- Педана Олександра Павловича (Посмертно) – Майора
- Соколюка Максима Вікторовича – Капітана
- Сокура Володимира Вікторовича – Капітана
- Степуру Тараса Івановича – Підполковника
- Чапалику Дмитра Володимировича – Старшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
- Жоса Віктора Івановича – Капітана
- Левика Віталія Володимировича – Майора
- Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
- Алісова Андрія Олександровича – Солдата
- Артюшенка Андрія Вікторовича – Старшого солдата
- Бабака Владислава Миколайовича – Сержанта
- Бабчинського Миколу Семеновича (Посмертно) – Штаб-сержанта
- Барановського Віталія Анатолійовича – Солдата
- Беседу Дениса Васильовича – Солдата
- Беспечного Євгенія Олеговича – Молодшого сержанта
- Бікмурзіна Олександра Олександровича (Посмертно) – Солдата
- Білого Вадима Миколайовича – Старшого солдата
- Білонога Віталія Юрійовича – Солдата
- Бомбу Василя Миколайовича – Старшого сержанта
- Бочкарьова Олексія Германовича – Майора
- Бута Сергія Олександровича – Старшого солдата
- Бухтеярова В’ячеслава Вікторовича – Старшого солдата
- Вербу Романа Валерійовича – Старшого солдата
- Вічкаєва Антона Олександровича – Молодшого сержанта
- Волошановського Віктора Миколайовича – Старшого солдата
- Габокана Олександра Олександровича – Молодшого сержанта
- Гавриленка Андрія Сергійовича – Старшого лейтенанта
- Гарниша Віталія Вікторовича – Головного сержанта
- Гіщинського Володимира Володимировича – Старшого сержанта
- Горбуна Сергія Вікторовича (Посмертно) – Сержанта
- Городенського Романа Станіславовича – Матроса
- Григорова Річарда Здіславовича – Старшого солдата
- Гуцуляка Василя Івановича (Посмертно) – Старшого солдата
- Дадака Юрія Романовича (Посмертно) – Солдата
- Дацківа Михайла Ярославовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
- Дейнеку Миколу Миколайовича – Старшого лейтенанта
- Дельцова Леоніда Олександровича (Посмертно) – Солдата
- Денюшина Олега Олександровича (Посмертно) – Молодшого сержанта
- Дзизюка Олексія Івановича (Посмертно) – Старшого солдата
- Довгуна Володимира Михайловича – Старшого солдата
- Докучаєва Андрія Олександровича – Старшого лейтенанта
- Дорожка Віктора Валерійовича (Посмертно) – Солдата
- Дробота Станіслава Михайловича – Штаб-сержанта
- Дуня Віктора Вікторовича – Солдата
- Дюльгера Дмитра Івановича (Посмертно) – Солдата
- Єзерського Мирона Богдановича (Посмертно) – Солдата
- Єпіфанова Дмитра Ігоровича (Посмертно) – Солдата
- Жернового Олексія Анатолійовича – Старшого солдата
- Жуковського Сергія Петровича (Посмертно) – Сержанта
- Загорняка Андрія Сергійовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
- Задираку Владислава Анатолійовича (Посмертно) – Солдата
- Заярного Антона Миколайовича – Старшого солдата
- Зеленцова Станіслава Володимировича – Солдата
- Зубковича Олега Станіславовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
- Зубченка Андрія Івановича – Старшого солдата
- Іванчака Андрія Васильовича (Посмертно) – Солдата
- Івченка Євгенія Олексійовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
- Ількова Олександра Володимировича (Посмертно) – Сержанта
- Калину Сергія Володимировича – Капітана
- Калмацуя Дмитра Федоровича – Солдата
- Катеринюка Олександра Вікторовича (Посмертно) – Старшого солдата
- Кирилюка Олексія Олексійовича – Сержанта
- Кіхтяка Ігоря Ярославовича (Посмертно) – Солдата
- Клименка Олександра Анатолійовича (Посмертно) – Старшого солдата
- Коваленка Олександра Миколайовича – Майора
- Ковіту Сергія Валентиновича (Посмертно) – Сержанта
- Кожухова Дмитра Олександровича – Молодшого сержанта
- Козаченка Андрія Євгеновича (Посмертно) – Старшого солдата
- Козиря Андрія Борисовича (Посмертно) – Солдата
- Колачника Дмитра Сильвесторовича (Посмертно) – Штаб-сержанта
- Колтака Сергія Сергійовича – Старшого солдата
- Коновала Сергія Володимировича (Посмертно) – Солдата
- Кононенка Олександра Володимировича (Посмертно) – Майора
- Копійку Сергія Володимировича – Старшого солдата
- Корбу Андрія Миколайовича (Посмертно) – Головного сержанта
- Корнієнка Руслана Вікторовича – Старшого сержанта
- Костіва Андрія Михайловича (Посмертно) – Сержанта
- Кравса Михайла Андрійовича (Посмертно) – Солдата
- Кравцову Євгенію Євгеніївну – Солдата
- Кравченка Віталія Вікторовича (Посмертно) – Солдата
- Краснова Володимира Володимировича (Посмертно) – Старшого сержанта
- Купрієнка Сергія Сергійовича – Солдата
- Лаврука Вадима Володимировича (Посмертно) – Молодшого сержанта
- Лаушкіна Олега Олександровича – Старшого солдата
- Лисого Артура Юрійовича – Солдата
- Літвінова Олексія Олексійовича – Солдата
- Ломака Миколу Миколайовича – Старшого солдата
- Лупешка Миколу Олександровича – Молодшого сержанта
- Малика Костянтина Олександровича – Солдата
- Мамаєва Володимира Володимировича (Посмертно) – Молодшого сержанта
- Маркова Сергія Олексійовича – Старшого солдата
- Міхонова Валентина Петровича – Солдата
- Міщенка Олександра Миколайовича – Старшого солдата
- Назаренка Дмитра Анатолійовича – Солдата
- Незаписенка Віталія Юрійовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
- Ніколайчука Богдана Валерійовича – Солдата
- Обертія Миколу Григоровича (Посмертно) – Штаб-сержанта
- Олійника Андрія Ігоровича – Сержанта
- Пашенка Богдана Олександровича – Старшого лейтенанта
- Приходька Антона Володимировича – Солдата
- Проскуровича Євгена Дмитровича – Підполковника
- Різченка Івана Олександровича – Солдата
- Руденка Владислава Володимировича – Молодшого сержанта
- Рудського Олександра Олександровича – Сержанта
- Сиворотку Олексія Олександровича (Посмертно) – Солдата
- Сикалова Сергія Євгенійовича – Сержанта
- Сідєльникова Олексія Олександровича – Старшого солдата
- Скорича Анатолія Станіславовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
- Соболя Сергія Сергійовича – Молодшого сержанта
- Сокура Юрія Анатолійовича – Старшого солдата
- Солдатова Сергія Євгенійовича – Старшого солдата
- Сочана Владислава Андрійовича – Солдата
- Степасюка Андрія Васильовича (Посмертно) – Старшого солдата
- Строгецького Святослава Дмитровича – Старшого солдата
- Сукача Миколу Михайловича – Головного сержанта
- Теслюка Анатолія Олександровича – Старшого сержанта
- Тимчака Владислава Андрійовича – Старшого солдата
- Тимчака Сергія Анатолійовича – Солдата
- Удовіченка Валерія Валерійовича – Молодшого лейтенанта
- Удода Андрія Івановича – Солдата
- Фалку Миколу Миколайовича – Солдата
- Чаленка Євгена Вікторовича – Солдата
- Шапошника Анатолія Валерійовича (Посмертно) – Старшого сержанта
- Швеця Валерія Миколайовича – Капітана
- Шипуліна Вадима Віталійовича – Молодшого сержанта
- Шпака Єгора Євгенійовича – Лейтенанта
- Ягнича Володимира Миколайовича – Штаб-сержанта
- Нагородити Орденом Данила Галицького
- Бондаренка Антона Анатолійовича – Старшого лейтенанта
- Козака Олександра Миколайовича – Полковника
- Онищука Олександра Сергійовича – Полковника
- Петровського Олега Євгенійовича – Полковника
- Плесного Віктора Миколайовича – Генерал-майора
- Старинка Ігоря Олександровича – Капітана
- Нагородити Медаллю "За Військову Службу Україні"
- Бабака Сергія Васильовича – Майора
- Бершадського Дмитра Юрійовича – Старшого cолдата
- Войтенка Сергія Михайловича – Солдата
- Горобця Романа Сергійовича – Головного cержанта
- Грибача Андрія Васильовича – Старшого cолдата
- Грицая Василя Валерійовича – Майора
- Данилащука Віктора Васильовича – Головного cержанта
- Жарика Олександра Миколайовича – Полковника
- Задорожнього Олександра Сергійовича – Старшого cолдата
- Ібатуліна Віталія Петровича – Сержанта
- Каракулу Геннадія Петровича – Сержанта
- Кіфорака Євгена Анатолійовича – Старшого cолдата
- Комісара Андрія Петровича – Старшого cержанта
- Ломкова Артема Миколайовича – Штаб-cержанта
- Мельничука Євгена Ігоровича – Старшого cолдата
- Мілерсона Богдана Миколайовича – Молодшого cержанта
- Міроненка Віталія Віталійовича – Старшого лейтенанта
- Мороза Олександра Юрійовича – Сержанта
- Москалюка Вадима Васильовича – Сержанта
- Ненчука Романа Мирославовича – Солдата
- Олійника Віталія Дмитровича – Солдата
- Оспіщева Олексія Олеговича – Старшого лейтенанта
- Платаного Андрія Володимировича – Солдата
- Ремца Валерія Володимировича – Старшого солдата
- Сазонова Володимира Володимировича – Полковника
- Спасюка Василя Володимировича – Сержанта
- Сухоняка Івана Васильовича – Старшого солдата
- Таратуна Віталія Валентиновича – Солдата
- Тимківа Миколу Володимировича – Старшого солдата
- Тітаренка Володимира Валерійовича – Солдата
- Трояна Ігоря Євгенійовича – Старшого солдата
- Трубіна Сергія Георгійовича – Солдата
- Трухана Максима Володимировича – Полковника
- Фомкіна Артема Андрійовича – Капітана
- Харченка Віталія Миколайовича – Старшого солдата
- Цапенка Андрія Івановича – Полковника
- Шевченка Руслана Вікторовича – Підполковника
- Юрія Леоніда Михайловича – Старшого солдата
Нагородити Медаллю "Захиснику вітчизни"
- Агаєва Раміза Ірізі Огли – Солдата
- Богачика Юрія Станіславовича – Старшого солдата
- Висоцького Дмитра Михайловича – Старшого солдата
- Волошина Миколу Івановича – Підполковника
- Гаврилюка Валерія Васильовича – Майора
- Городиського Володимира Івановича – Солдата
- Городового Руслана Володимировича – Старшого солдата
- Карпця Євгена Миколайовича – Старшого солдата
- Кисіля Сергія Івановича – Старшого солдата
- Кір’янова Артура Руслановича – Старшого солдата
- Коваля Олександра Володимировича – Старшого солдата
- Корніяшика Василя Андрійовича – Солдата
- Котлярчука Тараса Ігоровича – Старшого солдата
- Лельотка Артема Михайловича – Майора
- Мартинюка Андрія Володимировича – Старшого солдата
- Мигула Ігоря Володимировича – Солдата
- Михальчука Віктора Анатолійовича – Старшого солдата
- Міщенка Олександра Володимировича – Солдата
- Педана Ігоря Івановича – Полковника
- Рудомського Юрія Васильовича – Солдата
- Селіщева Євгена Олександровича – Солдата
- Симочка Михайла Михайловича – Підполковника
- Узлова Олега Володимировича – Капітана
- Філіна Віталія Андрійовича – Підполковника
- Чернюшка Ігоря Анатолійовича – Молодшого сержанта
Нагородити медаллю "За врятоване життя"
- Лосєва Владислава Олександровича – Старшого лейтенанта медичної служби.
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