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Зеленський нагородив відзнаками героїв України

15 травня, 2022 неділя
06:37
Суспільство За мужність

Відповідний Указ №334/2022, про відзначення державними нагородами України 215 захисників, президент підписав 14 травня 

Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За особисту мужність і самовідданість, виявлену під час захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності, а також вірність військовій присязі. Володимир Зеленський постановив:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня – Белякова Юрія Володимировича – Полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня:

  • Жукова Максима Миколайовича – Підполковника
  • Ласійчука Євгена Вікторовича – Підполковника
  • Самофалова Дмитра Олександровича – Майора
  • Ткаченка Олексія Юрійовича – Капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня:

  • Бойченка Валерія Володимировича – Старшого лейтенанта
  • Василюка Романа Вікторовича – Підполковника
  • Вітюка Артема Вадимовича – Старшого лейтенанта
  • Головатого Володимира Васильовича (Посмертно) – Старшого лейтенанта
  • Десятнюка Олександра Олександровича (Посмертно) – Старшого лейтенанта
  • Дудку Олександра Петровича – Старшого лейтенанта
  • Мартинюка Максима Сергійовича – Старшого лейтенанта
  • Маценка Миколу Валерійовича – Старшого лейтенанта
  • Мордача Сергія Михайловича – Старшого лейтенанта
  • Мунтяна Руслана Миколайовича – Старшого лейтенанта
  • Мурашка Данила Геннадійовича – Старшого лейтенанта
  • Педана Олександра Павловича (Посмертно) – Майора
  • Соколюка Максима Вікторовича – Капітана
  • Сокура Володимира Вікторовича – Капітана
  • Степуру Тараса Івановича – Підполковника
  • Чапалику Дмитра Володимировича – Старшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • Жоса Віктора Івановича – Капітана
  • Левика Віталія Володимировича – Майора
  • Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
  • Алісова Андрія Олександровича – Солдата
  • Артюшенка Андрія Вікторовича – Старшого солдата
  • Бабака Владислава Миколайовича – Сержанта
  • Бабчинського Миколу Семеновича (Посмертно) – Штаб-сержанта
  • Барановського Віталія Анатолійовича – Солдата
  • Беседу Дениса Васильовича – Солдата
  • Беспечного Євгенія Олеговича – Молодшого сержанта
  • Бікмурзіна Олександра Олександровича (Посмертно) – Солдата
  • Білого Вадима Миколайовича – Старшого солдата
  • Білонога Віталія Юрійовича – Солдата
  • Бомбу Василя Миколайовича – Старшого сержанта
  • Бочкарьова Олексія Германовича – Майора
  • Бута Сергія Олександровича – Старшого солдата
  • Бухтеярова В’ячеслава Вікторовича – Старшого солдата
  • Вербу Романа Валерійовича – Старшого солдата
  • Вічкаєва Антона Олександровича – Молодшого сержанта
  • Волошановського Віктора Миколайовича – Старшого солдата
  • Габокана Олександра Олександровича – Молодшого сержанта
  • Гавриленка Андрія Сергійовича – Старшого лейтенанта
  • Гарниша Віталія Вікторовича – Головного сержанта
  • Гіщинського Володимира Володимировича – Старшого сержанта
  • Горбуна Сергія Вікторовича (Посмертно) – Сержанта
  • Городенського Романа Станіславовича – Матроса
  • Григорова Річарда Здіславовича – Старшого солдата
  • Гуцуляка Василя Івановича (Посмертно) – Старшого солдата
  • Дадака Юрія Романовича (Посмертно) – Солдата
  • Дацківа Михайла Ярославовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
  • Дейнеку Миколу Миколайовича – Старшого лейтенанта
  • Дельцова Леоніда Олександровича (Посмертно) – Солдата
  • Денюшина Олега Олександровича (Посмертно) – Молодшого сержанта
  • Дзизюка Олексія Івановича (Посмертно) – Старшого солдата
  • Довгуна Володимира Михайловича – Старшого солдата
  • Докучаєва Андрія Олександровича – Старшого лейтенанта
  • Дорожка Віктора Валерійовича (Посмертно) – Солдата
  • Дробота Станіслава Михайловича – Штаб-сержанта
  • Дуня Віктора Вікторовича – Солдата
  • Дюльгера Дмитра Івановича (Посмертно) – Солдата
  • Єзерського Мирона Богдановича (Посмертно) – Солдата
  • Єпіфанова Дмитра Ігоровича (Посмертно) – Солдата
  • Жернового Олексія Анатолійовича – Старшого солдата
  •  Жуковського Сергія Петровича (Посмертно) – Сержанта
  • Загорняка Андрія Сергійовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
  • Задираку Владислава Анатолійовича (Посмертно) – Солдата
  • Заярного Антона Миколайовича – Старшого солдата
  • Зеленцова Станіслава Володимировича – Солдата
  • Зубковича Олега Станіславовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
  • Зубченка Андрія Івановича – Старшого солдата
  • Іванчака Андрія Васильовича (Посмертно) – Солдата
  • Івченка Євгенія Олексійовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
  • Ількова Олександра Володимировича (Посмертно) – Сержанта
  • Калину Сергія Володимировича – Капітана
  • Калмацуя Дмитра Федоровича – Солдата
  • Катеринюка Олександра Вікторовича (Посмертно) – Старшого солдата
  • Кирилюка Олексія Олексійовича – Сержанта
  • Кіхтяка Ігоря Ярославовича (Посмертно) – Солдата
  • Клименка Олександра Анатолійовича (Посмертно) – Старшого солдата
  • Коваленка Олександра Миколайовича – Майора
  • Ковіту Сергія Валентиновича (Посмертно) – Сержанта
  • Кожухова Дмитра Олександровича – Молодшого сержанта
  • Козаченка Андрія Євгеновича (Посмертно) – Старшого солдата
  • Козиря Андрія Борисовича (Посмертно) – Солдата
  • Колачника Дмитра Сильвесторовича (Посмертно) – Штаб-сержанта
  • Колтака Сергія Сергійовича – Старшого солдата
  • Коновала Сергія Володимировича (Посмертно) – Солдата
  • Кононенка Олександра Володимировича (Посмертно) – Майора
  • Копійку Сергія Володимировича – Старшого солдата
  • Корбу Андрія Миколайовича (Посмертно) – Головного сержанта
  • Корнієнка Руслана Вікторовича – Старшого сержанта
  • Костіва Андрія Михайловича (Посмертно) – Сержанта
  • Кравса Михайла Андрійовича (Посмертно) – Солдата
  • Кравцову Євгенію Євгеніївну – Солдата
  • Кравченка Віталія Вікторовича (Посмертно) – Солдата
  • Краснова Володимира Володимировича (Посмертно) – Старшого сержанта
  • Купрієнка Сергія Сергійовича – Солдата
  • Лаврука Вадима Володимировича (Посмертно) – Молодшого сержанта
  • Лаушкіна Олега Олександровича – Старшого солдата
  • Лисого Артура Юрійовича – Солдата
  • Літвінова Олексія Олексійовича – Солдата
  • Ломака Миколу Миколайовича – Старшого солдата
  • Лупешка Миколу Олександровича – Молодшого сержанта
  • Малика Костянтина Олександровича – Солдата
  • Мамаєва Володимира Володимировича (Посмертно) – Молодшого сержанта
  • Маркова Сергія Олексійовича – Старшого солдата
  • Міхонова Валентина Петровича – Солдата
  • Міщенка Олександра Миколайовича – Старшого солдата
  • Назаренка Дмитра Анатолійовича – Солдата
  • Незаписенка Віталія Юрійовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
  • Ніколайчука Богдана Валерійовича – Солдата
  • Обертія Миколу Григоровича (Посмертно) – Штаб-сержанта
  • Олійника Андрія Ігоровича – Сержанта
  • Пашенка Богдана Олександровича – Старшого лейтенанта
  • Приходька Антона Володимировича – Солдата
  • Проскуровича Євгена Дмитровича – Підполковника
  • Різченка Івана Олександровича – Солдата
  • Руденка Владислава Володимировича – Молодшого сержанта
  • Рудського Олександра Олександровича – Сержанта
  • Сиворотку Олексія Олександровича (Посмертно) – Солдата
  • Сикалова Сергія Євгенійовича – Сержанта
  • Сідєльникова Олексія Олександровича – Старшого солдата
  • Скорича Анатолія Станіславовича (Посмертно) – Молодшого сержанта
  • Соболя Сергія Сергійовича – Молодшого сержанта
  • Сокура Юрія Анатолійовича – Старшого солдата
  • Солдатова Сергія Євгенійовича – Старшого солдата
  • Сочана Владислава Андрійовича – Солдата
  • Степасюка Андрія Васильовича (Посмертно) – Старшого солдата
  • Строгецького Святослава Дмитровича – Старшого солдата
  • Сукача Миколу Михайловича – Головного сержанта
  • Теслюка Анатолія Олександровича – Старшого сержанта
  • Тимчака Владислава Андрійовича – Старшого солдата
  • Тимчака Сергія Анатолійовича – Солдата
  • Удовіченка Валерія Валерійовича – Молодшого лейтенанта
  • Удода Андрія Івановича – Солдата
  • Фалку Миколу Миколайовича – Солдата
  • Чаленка Євгена Вікторовича – Солдата
  • Шапошника Анатолія Валерійовича (Посмертно) – Старшого сержанта
  • Швеця Валерія Миколайовича – Капітана
  • Шипуліна Вадима Віталійовича – Молодшого сержанта
  • Шпака Єгора Євгенійовича – Лейтенанта
  • Ягнича Володимира Миколайовича – Штаб-сержанта
  • Нагородити Орденом Данила Галицького
  • Бондаренка Антона Анатолійовича – Старшого лейтенанта
  • Козака Олександра Миколайовича – Полковника
  • Онищука Олександра Сергійовича – Полковника
  • Петровського Олега Євгенійовича – Полковника
  • Плесного Віктора Миколайовича – Генерал-майора
  • Старинка Ігоря Олександровича – Капітана
  • Нагородити Медаллю "За Військову Службу Україні"
  • Бабака Сергія Васильовича – Майора
  • Бершадського Дмитра Юрійовича – Старшого cолдата
  • Войтенка Сергія Михайловича – Солдата
  • Горобця Романа Сергійовича – Головного cержанта
  • Грибача Андрія Васильовича – Старшого cолдата
  • Грицая Василя Валерійовича – Майора
  • Данилащука Віктора Васильовича – Головного cержанта
  • Жарика Олександра Миколайовича – Полковника
  • Задорожнього Олександра Сергійовича – Старшого cолдата
  • Ібатуліна Віталія Петровича – Сержанта
  • Каракулу Геннадія Петровича – Сержанта
  • Кіфорака Євгена Анатолійовича – Старшого cолдата
  • Комісара Андрія Петровича – Старшого cержанта
  • Ломкова Артема Миколайовича – Штаб-cержанта
  • Мельничука Євгена Ігоровича – Старшого cолдата
  • Мілерсона Богдана Миколайовича – Молодшого cержанта
  • Міроненка Віталія Віталійовича – Старшого лейтенанта
  • Мороза Олександра Юрійовича – Сержанта
  • Москалюка Вадима Васильовича – Сержанта
  • Ненчука Романа Мирославовича – Солдата
  • Олійника Віталія Дмитровича – Солдата
  • Оспіщева Олексія Олеговича – Старшого лейтенанта
  • Платаного Андрія Володимировича – Солдата
  • Ремца Валерія Володимировича – Старшого солдата
  • Сазонова Володимира Володимировича – Полковника
  • Спасюка Василя Володимировича – Сержанта
  • Сухоняка Івана Васильовича – Старшого солдата
  • Таратуна Віталія Валентиновича – Солдата
  • Тимківа Миколу Володимировича – Старшого солдата
  • Тітаренка Володимира Валерійовича – Солдата
  • Трояна Ігоря Євгенійовича – Старшого солдата
  • Трубіна Сергія Георгійовича – Солдата
  • Трухана Максима Володимировича – Полковника
  • Фомкіна Артема Андрійовича – Капітана
  • Харченка Віталія Миколайовича – Старшого солдата
  • Цапенка Андрія Івановича – Полковника
  • Шевченка Руслана Вікторовича – Підполковника
  • Юрія Леоніда Михайловича – Старшого солдата

Нагородити Медаллю "Захиснику вітчизни"

  • Агаєва Раміза Ірізі Огли – Солдата
  • Богачика Юрія Станіславовича – Старшого солдата
  • Висоцького Дмитра Михайловича – Старшого солдата
  • Волошина Миколу Івановича – Підполковника
  • Гаврилюка Валерія Васильовича – Майора
  • Городиського Володимира Івановича – Солдата
  • Городового Руслана Володимировича – Старшого солдата
  • Карпця Євгена Миколайовича – Старшого солдата
  • Кисіля Сергія Івановича – Старшого солдата
  • Кір’янова Артура Руслановича – Старшого солдата
  • Коваля Олександра Володимировича – Старшого солдата
  • Корніяшика Василя Андрійовича – Солдата
  • Котлярчука Тараса Ігоровича – Старшого солдата
  • Лельотка Артема Михайловича – Майора
  • Мартинюка Андрія Володимировича – Старшого солдата
  • Мигула Ігоря Володимировича – Солдата
  • Михальчука Віктора Анатолійовича – Старшого солдата
  • Міщенка Олександра Володимировича – Солдата
  • Педана Ігоря Івановича – Полковника
  • Рудомського Юрія Васильовича – Солдата
  • Селіщева Євгена Олександровича – Солдата
  • Симочка Михайла Михайловича – Підполковника
  • Узлова Олега Володимировича – Капітана
  • Філіна Віталія Андрійовича – Підполковника
  • Чернюшка Ігоря Анатолійовича – Молодшого сержанта

Нагородити медаллю "За врятоване життя"

  • Лосєва Владислава Олександровича – Старшого лейтенанта медичної служби.

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президент
Володимир Зеленський
відзнака
За мужність
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