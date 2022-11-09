Зеленський наказав створити 4 військові адміністрації у Херсонській області
Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення 4 військових адміністрацій у Херсонській області
Про це повідомляє офіційний сайт ОПУ.
"Постановляю утворити: Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району; Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району; Каховську міську військову адміністрацію Каховського району; Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району", - йдеться у повідомленні.
Указ Зеленського чинний від сьогодні, 9 листопада.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
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