Зеленський наказав утворити Приморську міську військову адміністрацію на Запоріжжі
Президент Володимир Зеленський наказав утворити Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області
Про це йдеться в указі №525/2022, оприлюдненому на сайті Офісу президента.
"Утворити Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області", - йдеться у документі.
Крім того, Зеленський наказав Генеральному штабу ЗСУ здійснити всі заходи відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", пов'язані з утворенням військової адміністрації.
Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.
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