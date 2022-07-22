Зеленський наказав утворити Приморську міську військову адміністрацію на Запоріжжі

Про це йдеться в указі №525/2022, оприлюдненому на сайті Офісу президента.

"Утворити Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області", - йдеться у документі.

Крім того, Зеленський наказав Генеральному штабу ЗСУ здійснити всі заходи відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", пов'язані з утворенням військової адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

3 червня Президент України Володимир Зеленський створив Генічеську міську військову адміністрацію у Херсонській області.

4 липня Президент Володимир Зеленський видав указ про утворення 14 військових адміністрацій у Донецькій області.

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