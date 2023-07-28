Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт #9437 про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду", - йдеться у повідомленні.

Верховна Рада 13 липня ухвалила документ, який передбачає виділення додаткових 573,9 мільйона гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору.

Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу. Будівництво другої черги музею розпочали у 2017 році, його планують завершити у 2023 році, про що президент Зеленський заявляв ще у 2021 році.