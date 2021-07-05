Зеленський назвав деокупацію Криму одним із головних пріоритетів зовнішньої політики України

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика", передає Радіо Свобода.

"Кожну розмову і контакт із нашими іноземними колегами я використовую для формування підтримки нашої держави. У топі зовнішньополітичних пріоритетів залишається деокупація Криму. Перетворення Криму на військову базу повністю руйнує архітектуру безпеки в регіоні", – заявив Зеленський.

З огляду на це, Україна ініціювала створення "Кримської платформи" – формату для посилення міжнародного тиску на Росію

За словами Зеленського, у світі зростає напруга та кількість конфліктів та окремі держави нав’язують міжнародні підходи іншим державам, в результаті чого відбувається "ерозія світового порядку".

"Наша мета основна - протидіяти цьому в контексті тільки власних національних інтересів. А наш головний національний інтерес – це мир не десь, а мир на нашій землі. І це моя головна мета як президента Україна. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України – найвищий пріоритет нашої роботи", – підкреслив він.



