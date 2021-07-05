Зеленський назвав деокупацію Криму одним із головних пріоритетів зовнішньої політики України
Деокупація Криму є одним із ключових пріоритетів для України
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика", передає Радіо Свобода.
"Кожну розмову і контакт із нашими іноземними колегами я використовую для формування підтримки нашої держави. У топі зовнішньополітичних пріоритетів залишається деокупація Криму. Перетворення Криму на військову базу повністю руйнує архітектуру безпеки в регіоні", – заявив Зеленський.
З огляду на це, Україна ініціювала створення "Кримської платформи" – формату для посилення міжнародного тиску на Росію
За словами Зеленського, у світі зростає напруга та кількість конфліктів та окремі держави нав’язують міжнародні підходи іншим державам, в результаті чого відбувається "ерозія світового порядку".
"Наша мета основна - протидіяти цьому в контексті тільки власних національних інтересів. А наш головний національний інтерес – це мир не десь, а мир на нашій землі. І це моя головна мета як президента Україна. Протидія агресору, забезпечення суверенітету, відновлення територіальної цілісності України – найвищий пріоритет нашої роботи", – підкреслив він.
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