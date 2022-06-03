Про це президент України говорив під час відеозвернення.



"У 2014 році Росія прийшла до нас з одним словом, з новим словом. І це слово "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення "повномасштабна війна".

І протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти ще інші слова. Їх небагато. Вони різні. Але відображають, що ми пережили", - зазначив Зеленський.



"Болючі слова. І ті, які справді дають нам надію. Усі – важливі. Усі буде правильно згадати саме сьогодні. Сто днів – сто слів. Передусім це два слова: "наші герої". Тобто передусім люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні обороняють нашу державу. А далі – українські слова: "паляниця", "Збройні Сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і, звичайно, "Чорнобаївка" – це одне слово, яке звучало вже багато разів і в якому видно все і про наш спротив, і про наших ворогів", - сказав президент.



Він також згадав міжнародну допомогу та підтримку і назвав "іноземні слова, які стали рідними для України".



"Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлінк", "Жешув" і, звичайно, "лендліз" – іще одне слово, всього лиш одне, але яке відображає 100 днів боротьби, сто днів дипломатії, сто днів підтримки", - заявив президент.



"Щодня в нас зʼявлялися слова, які для кожного й кожної тепер значно більше, ніж просто слова. Важкі слова. "Гостомель", "Бородянка", "Охтирка", "Чернігів», "Харків", "Херсон", "Ізюм", "Мелітополь", "Маріуполь" і "Азовсталь". А разом з ними – "армія", "арта", "морпіхи", "прикордонники", "розвідка", "нацгвардійці", "поліція", "тероборона", "авіація", "наші героїчні льотчики". А також слово "привид". Привид Києва. Який знищував ворогів і залишався живим.

Усі ці слова ми могли й не чути стільки разів за все наше життя, скільки чуємо за ці сто днів. І щоразу, коли ми їх чуємо, знаємо: саме вони дають нам час і можливість жити стільки, скільки нам відведено. Відведено Богом. А не ворогом", - підсумував Зеленський.

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