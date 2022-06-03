Зеленський назвав найвживаніші слова за 100 днів війни з Росією
"Наші герої", "паляниця", "Збройні Сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний", "Чорнобаївка". Зеленський назвав найбільш вживані за 100 днів війни слова
Про це президент України говорив під час відеозвернення.
"У 2014 році Росія прийшла до нас з одним словом, з новим словом. І це слово "війна". 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення "повномасштабна війна".
І протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти ще інші слова. Їх небагато. Вони різні. Але відображають, що ми пережили", - зазначив Зеленський.
"Болючі слова. І ті, які справді дають нам надію. Усі – важливі. Усі буде правильно згадати саме сьогодні. Сто днів – сто слів. Передусім це два слова: "наші герої". Тобто передусім люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні обороняють нашу державу. А далі – українські слова: "паляниця", "Збройні Сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і, звичайно, "Чорнобаївка" – це одне слово, яке звучало вже багато разів і в якому видно все і про наш спротив, і про наших ворогів", - сказав президент.
Він також згадав міжнародну допомогу та підтримку і назвав "іноземні слова, які стали рідними для України".
"Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлінк", "Жешув" і, звичайно, "лендліз" – іще одне слово, всього лиш одне, але яке відображає 100 днів боротьби, сто днів дипломатії, сто днів підтримки", - заявив президент.
"Щодня в нас зʼявлялися слова, які для кожного й кожної тепер значно більше, ніж просто слова. Важкі слова. "Гостомель", "Бородянка", "Охтирка", "Чернігів», "Харків", "Херсон", "Ізюм", "Мелітополь", "Маріуполь" і "Азовсталь". А разом з ними – "армія", "арта", "морпіхи", "прикордонники", "розвідка", "нацгвардійці", "поліція", "тероборона", "авіація", "наші героїчні льотчики". А також слово "привид". Привид Києва. Який знищував ворогів і залишався живим.
Усі ці слова ми могли й не чути стільки разів за все наше життя, скільки чуємо за ці сто днів. І щоразу, коли ми їх чуємо, знаємо: саме вони дають нам час і можливість жити стільки, скільки нам відведено. Відведено Богом. А не ворогом", - підсумував Зеленський.
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