Зеленський назвав за якої умови Україна готова піти на нейтралітет та без'ядерний статус

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час розмови з журналістами російських ЗМІ, повідомляє Цензор. НЕТ, передає "Еспресо. TV".

"Гарантії безпеки та нейтралітет, без'ядерний статус нашої держави. Ми готові до такого. Це найголовніший пункт. Це був перший важливий пункт для Росії, наскільки я пам'ятаю. І наскільки мені пригадується, вони через це розпочали війну… Тому цей пункт є пунктом гарантій безпеки для України. А оскільки вони кажуть, що це і для них гарантії безпеки, він мені зрозумілий, і його обговорюють. Він глибоко опрацьований, але мене цікавить, щоб це не був ще один папірець а-ля Будапештський меморандум і таке інше. Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський про переговори з РФ: дієві гарантії безпеки для України - обов'язкові

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