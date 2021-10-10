Зеленський не розуміє, що зустріч з Путіним може виявитися фатальною й завершитися повномасштабним вторгненням РФ до України, - російський опозиціонер Ігор Яковенко

Про це незалежний російський журналіст, ексдепутат Держдуми Ігор Яковенко заявив в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.



“Зустріч президента Росії Володимира Путіна й президента України Володимира Зеленського не може нічого дати у принципі, оскільки у цих двох людей немає точки компромісу з головного питання. Якщо не говорити про Крим і Донбас, тоді немає предмету розмови для України. Якщо ж говорити про Крим і Донбас – для Путіна немає точки компромісу. Очевидно, Путін буде промовляти лише два слова: Мінські угоди. У путінській версії - це той папірець, реалізація якого призведе до зникнення України з політичної мапи світу. Але Україна не дозволить себе ліквідувати: громадяни піднімуться і змінять політичне керівництво держави”, - зазначив Яковенко.



Журналіст наголосив, що у випадку зміни політичного керівництва в Україні неминучий збройний конфлікт і повноцінне вторгнення Росії в Україні.



“Цей сценарій неможливий. Можна як завгодно відноситися до Зеленського, але цілком очевидно, що президент України на цей варіант піти не може. Просто відчуття не те, що політичного, а фізичного самозбереження у цьому випадку спрацює. Жоден з очільників України не піде на цей варіант. А Путін буде говорити лише про це - лише про Мінські угоди. Агресор буде про угоди говорити як тет-а-тет зі Зеленським, так і в режимі Нормандського формату. І що найголовніше, у Нормандському форматі Путіну ніхто не зможе заперечити, адже так влаштована ситуація навколо України на сьогоднішній день. Тому ніякі зустрічі Путіна і Зеленського непотрібні у першу чергу українській стороні”, - сказав Ігор Яковенко.





Разом з тим, наголосив гість програми, не слід забувати й про набуті за десятиліття роботи в КДБ та ФСБ високі професійні навички Путіна як вербувальника. Тож бесіда з главою держави-агресора може закінчитися зовсім не бажано для України та її лідера, додав Яковенко, наголосивши при цьому, що Путін, власне, і не збирається бачитися із Зеленським найближчим часом.



Ініціатива в даному випадку, ініціатива дуже ризикована, зазначив Ігор Яковенко, йде від Зеленського й продиктована міркуваннями внутрішньополітичного плану.





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