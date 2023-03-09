Про це йдеться у вечірньому звернення президента.

"Говорив сьогодні з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зокрема й про енергетичну підтримку України. Я поінформував про наслідки удару держави-терориста. Я вдячний пані Урсулі за відповідну допомогу, що надається. Звичайно, ми обговорили й питання тиску на Росію за терор. Санкційний тиск. Те, як розширити санкції", - зазначив Зеленський

Також розповів, що унаслідок цього удару Запорізька атомна станція була знов відʼєднана від енергомережі. Це критична ситуація. І Росія свідомо йде на створення таких критичних ситуацій на наших атомних обʼєктах:

"Це просто вже за визначенням означає, що Росія не може бути сумлінним учасником будь-яких відносин в атомній сфері. А отже, що швидше російська атомна галузь опиниться під санкціями, то безпечніше буде світу. Не можна залишити державі-терористу жодної можливості використовувати будь-які атомні обʼєкти будь-де у світі для терору".

Пані Президентка Єврокомісії позитивно оцінила й прогрес нашої держави на антикорупційному напрямку. Зокрема, затвердження Антикорупційної стратегії й призначення нового директора НАБУ:

"Це важливо в контексті нашого подальшого руху у євроінтеграції до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі".