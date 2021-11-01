Зеленський обговорив із Меркель війну на сході України та енергетичну кризу в Європі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель на полях Конференції ООН з питань зміни клімату у британському Глазго
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
Лідери країн говорили про збройний конфлікт на сході України та енергетичну кризу в Європі.
"Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на тлі енергетичної кризи в Європі секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу.
- Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що всім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку.
- Радник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн заявив, що РФ близька до використання газу як зброї.
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