Зеленський обговорив із Меркель війну на сході України та енергетичну кризу в Європі

Про це Зеленський повідомив у Twitter.



Лідери країн говорили про збройний конфлікт на сході України та енергетичну кризу в Європі.



"Під час зустрічі у Глазго з Ангелою Меркель обговорили поточну безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг переговорів для встановлення миру, енергетичну кризу у Європі та шляхи її подолання, а також актуальні питання відносин України та Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тлі енергетичної кризи в Європі секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова запропонувати додатковий транзит до ЄС 55 млрд кубометрів газу.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що всім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку.

Радник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн заявив, що РФ близька до використання газу як зброї.