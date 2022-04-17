Зеленський обговорив з директоркою МВФ післявоєнну відбудову України
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою
Про це він написав у Twitter.
"Обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стабільності України та підготовки до післявоєнної відбудови", - написав президент.
За його словами, вже є чіткі плани та бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця з МВФ надалі буде плідною.
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