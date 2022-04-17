Зеленський обговорив з директоркою МВФ післявоєнну відбудову України

Про це він написав у Twitter.

"Обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою питання забезпечення фінансової стабільності України та підготовки до післявоєнної відбудови", - написав президент.



За його словами, вже є чіткі плани та бачення перспектив. Зеленський висловив упевненість, що співпраця з МВФ надалі буде плідною.

Discussed with IMF Managing Director @KGeorgieva the issue of ensuring Ukraine's financial stability & preparations for post-war reconstruction. We have clear plans for now, as well as a vision of prospects. I’m sure cooperation between the IMF & ???????? will continue to be fruitful. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2022