Зеленський очікує від уряду змін до закону про національний спротив

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Інтерфакс-Україна.



Зеленський нагадав, що 16 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про основи національного спротиву", який він у цілому підтримав і підписав, однак під час підготовки документа до другого читання народні депутати внесли низку пропозицій.



"Внесення поправок призвело до того, що деякі положення закону не повною мірою відповідають Конституції України та потребують усунення техніко-юридичних недоліків", - зазначив у листі Президент.



Як відомо, йдеться про надання Кабінету Міністрів повноважень щодо визначення порядків заборони проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій тощо; вилучення у підприємств і громадян телекомунікаційного обладнання, телевізійної, відео- й аудіоапаратури, комп'ютерів та інших засобів зв'язку; вилучення у підприємств, установ, організацій навчальної та бойової техніки тощо. Також передбачено надання військовому командуванню права відсторонення від роботи керівників підприємств та організацій у випадках, визначених законом України "Про правовий режим воєнного стану".



Крім того, закон про нацспротив містить положення щодо непоширення дії закону про адміністративні послуги на відносини з сертифікації інструкторів, які залучаються до підготовки військових частин і підрозділів територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних сил України та підготовки населення до участі в русі національного спротиву, а також зарахування акредитованих громадських об'єднань до суб'єктів, на які поширюються гарантії соціального й правового захисту, передбачені законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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