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Зеленський підписав указ про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти

18 липня, 2023 вiвторок
20:58
Суспільство Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє звільняти з військової служби мобілізованих і контрактників, чиї близькі родичі загинули внаслідок війни чи зникли безвісти

Законопроєкт №8009 опублікували на сайті ВРУ.

Так цей законопроєкт щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану повернули із підписом президента України. Відтак звільненню з військової служби підлягають військові, чиї близькі родичі - чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, баба, дід, рідні, повнорідні, неповнорідні брат чи сестра - зникли безвісти чи загинули під час дії воєнного стану.

  • 3 травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, згідно з яким військові зможуть демобілізуватися, якщо в них загинули або зникли безвісти близькі родичі.
Україна
військові
ВРУ
ЗСУ
Війна з Росією
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