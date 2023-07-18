Зеленський підписав указ про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє звільняти з військової служби мобілізованих і контрактників, чиї близькі родичі загинули внаслідок війни чи зникли безвісти
Законопроєкт №8009 опублікували на сайті ВРУ.
Так цей законопроєкт щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану повернули із підписом президента України. Відтак звільненню з військової служби підлягають військові, чиї близькі родичі - чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, баба, дід, рідні, повнорідні, неповнорідні брат чи сестра - зникли безвісти чи загинули під час дії воєнного стану.
- 3 травня Верховна Рада України прийняла законопроєкт, згідно з яким військові зможуть демобілізуватися, якщо в них загинули або зникли безвісти близькі родичі.
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