Зеленський підписав указ про демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи зникли безвісти

Законопроєкт №8009 опублікували на сайті ВРУ.

Так цей законопроєкт щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану повернули із підписом президента України. Відтак звільненню з військової служби підлягають військові, чиї близькі родичі - чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, баба, дід, рідні, повнорідні, неповнорідні брат чи сестра - зникли безвісти чи загинули під час дії воєнного стану.