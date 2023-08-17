Зеленський: Підписав важливий євроінтеграційний закон про відбір до Конституційного суду
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду, який є важливим для початку переговорів про вступ у ЄС
Про це президент України розповів у своєму вечірньому зверненні.
"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів з Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – вже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний та добропорядний відбір суддів Конституційного Суду", - зазначив Зеленський.
За його словами, з ухваленням цього закону наша держава стала ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон щодо відбору суддів КСУ, який є вимогою для членства України в ЄС, ще 27 липня.
- 1 серпня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до 1 вересня Рада планує прийняти всі закони для перемовин щодо вступу в ЄС.
- Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.
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