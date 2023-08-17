Про це президент України розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів з Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – вже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний та добропорядний відбір суддів Конституційного Суду", - зазначив Зеленський.

За його словами, з ухваленням цього закону наша держава стала ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу.