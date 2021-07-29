Зеленський підписав закон для розвитку інституту старост в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №6338-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост"
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, докуммент удосконалює правове регулювання інституту старост задля його подальшого розвитку.
Документ передбачає, що перед винесенням кандидатури старости на розгляд ради громади, яка його затверджує та звільняє, обов'язково проводиться громадське обговороення з мешканцями.
Крім того, входження старости до виконавчого комітету ради перестає бути обов'язком, однак він матиме гарантоване право на участь та виступ на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради. За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг.
Документ також урегульовує порядок створення старостинських округів з метою запровадження інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад, затвердження радою громади положень про старосту, суміщення посади старости тощо.
Зазначається, що закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
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