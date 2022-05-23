Про це йдеться у законі, що його підписав президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що закон, який Верховна Рада ухвалила ще 12 травня, має назву "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб".

Документ встановлює новий вид санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими вона може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Крім того, визначені чіткі критерії, що визначатимуть, чи може особа буде віднесена до таких, на кого поширюється дія санкцій.

"Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів. Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників", – коментує Зеленський.

Відповідальним за пошук активів та звернення до суду скоріш за все призначать Міністерство юстиції України. Орган виконавчої влади організовуватиме роботу з виявлення та розшуку активів, що підлягають заморожуванню.

Здійснення адміністративного судочинства у справах про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави здійснюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).