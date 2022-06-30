Зеленський підписав закон про скасування пільг на імпорт товарів та авто
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що повертає оподпткування імпорту товарів, у тому числі - розмитнення автомобілів, він набуде чинності з 1 липня
Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
За його словами, президент Володимир Зеленський 30 червня підписав ухвалений раніше парламентом законопроект 7418, який скасовує податкові пільги на імпорт товарів, зокрема, автомобілів.
Відтак, закон набуде чинності у повному обсязі з 1 липня, зазначив Железняк.
- Нагадаємо, Верховна Рада навесні скасувала податки при імпорті товарів, зокрема, за розмитнення автомобілів. Однак у червні Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня. З тих пір закон очікував підпису президента.
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