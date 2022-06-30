Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.

За його словами, президент Володимир Зеленський 30 червня підписав ухвалений раніше парламентом законопроект 7418, який скасовує податкові пільги на імпорт товарів, зокрема, автомобілів.

Відтак, закон набуде чинності у повному обсязі з 1 липня, зазначив Железняк.

Нагадаємо, Верховна Рада навесні скасувала податки при імпорті товарів, зокрема, за розмитнення автомобілів. Однак у червні Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня. З тих пір закон очікував підпису президента.

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