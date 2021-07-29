Зеленський підписав закон про відновлення 20% ПДВ на деякі види сільгосппродукції
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1600 про відновлення 20% податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види сільськогосподарської продукції
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, документ відновлює 20% ПДВ при ввезенні на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків. При цьому ставка 14% залишається при операціях з постачання пшениці та жита (меслину), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, свиріпи або ріпаку та соняшнику.
У пресслужбі зауважили, що закон покликаний зменшити ризики від підвищення цін на харчові продукти, а також створити рівні умови оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.
Зазначається, що документ набирає чинності з наступного дня після опублікування та застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього закону.
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