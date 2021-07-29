Зеленський підписав закон про відновлення 20% ПДВ на деякі види сільгосппродукції

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, документ відновлює 20% ПДВ при ввезенні на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур, цукрових буряків. При цьому ставка 14% залишається при операціях з постачання пшениці та жита (меслину), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, свиріпи або ріпаку та соняшнику.



У пресслужбі зауважили, що закон покликаний зменшити ризики від підвищення цін на харчові продукти, а також створити рівні умови оподаткування ПДВ для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.



Зазначається, що документ набирає чинності з наступного дня після опублікування та застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього закону.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb