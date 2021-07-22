Зеленський підписав закон про залучення Франції до оновлення парку локомотивів Укрзалізниці

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, ратифікація рамкової угоди дозволить забезпечити оновлення парку вантажних електричних локомотивів Укрзалізниці. Проєкт передбачає закупівлю 130 локомотивів зі значною локалізацією виробництва в Україні.



Зазначається, що закупівля локомотивів здійснюватиметься коштом державного бюджету та шляхом державних зовнішніх запозичень. Французька сторона надасть Україні офіційну підтримку, призначену для фінансування проєкту.



Відповідно до рамкової угоди, офіційна підтримка становитиме до 85% від загальної суми контрактів. Україна повинна буде сплатити не менше 15% від загальної суми контрактів шляхом попередньої оплати на користь французького постачальника. Загальна сума офіційної підтримки становить 750,1 млн євро. Зокрема, 350 млн євро становитиме казначейська позика уряду Франції, а 400,1 млн євро - банківські позики, гарантовані Bpifrance Assurance Export, що діє від імені уряду Французької Республіки.

Проект передбачає придбання у Франції французьких товарів та послуг, а також придбання українських чи іноземних товарів та послуг у межах 50% від загальної суми контрактів. За виконання контрактів відповідальний французький постачальник, за умови, що офіційна підтримка, надана на придбання українських товарів і послуг, не перевищує 50% від суми експортних контрактів.