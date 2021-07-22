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Зеленський підписав закон про залучення Франції до оновлення парку локомотивів Укрзалізниці

22 липня, 2021 четвер
10:54
Економіка

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Францією щодо офіційної підтримки оновлення парку вантажних електричних локомотивів Укрзалізниці

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, ратифікація рамкової угоди дозволить забезпечити оновлення парку вантажних електричних локомотивів Укрзалізниці. Проєкт передбачає закупівлю 130 локомотивів зі значною локалізацією виробництва в Україні.

Зазначається, що закупівля локомотивів здійснюватиметься коштом державного бюджету та шляхом державних зовнішніх запозичень. Французька сторона надасть Україні офіційну підтримку, призначену для фінансування проєкту.

Відповідно до рамкової угоди, офіційна підтримка становитиме до 85% від загальної суми контрактів. Україна повинна буде сплатити не менше 15% від загальної суми контрактів шляхом попередньої оплати на користь французького постачальника. Загальна сума офіційної підтримки становить 750,1 млн євро. Зокрема, 350 млн євро становитиме казначейська позика уряду Франції, а 400,1 млн євро - банківські позики, гарантовані  Bpifrance Assurance Export, що діє від імені уряду Французької Республіки.

Проект передбачає придбання у Франції французьких товарів та послуг, а також придбання українських чи іноземних товарів та послуг у межах 50% від загальної суми контрактів. За виконання контрактів відповідальний французький постачальник, за умови, що офіційна підтримка, надана на придбання українських товарів і послуг, не перевищує 50% від суми експортних контрактів.

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Укрзалізниця
локомотиви
закупівлі
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