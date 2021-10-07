Зеленський підписав закон щодо протидії антисемітизму в Україні
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні"
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Згідно з документом, він має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобіганню його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.
Зазначається, що імплементація цього закону сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві.
Документ, зокрема, дає визначення терміну "антисемітизм" та вказує перелік його проявів. Також у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів.
Порушення цих вимог, згідно із законом, тягнутиме за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність. Йдеться, зокрема, про право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.
У пресслужбі зазначили, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
- Нагадаємо, Верховна Рада 22 вересня ухвалила у другому читанні законопроєкт про протидію антисемітизму та його проявам.
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