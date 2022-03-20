Зеленський підписав закон, згідно з яким РНБО може визнавати території тимчасово окупованими
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє Раді національної безпеки і оборони України визнавати захоплені російськими військами території тимчасово окупованими
Про це свідчать дані закону на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що відповідний закон 18 березня повернуто з підписом президента.
Ухвалений документ передбачає, що тимчасово, в період воєнного стану, РНБО матиме повноваження визнавати окремі тимчасово утримувані російськими військами території України як тимчасово окуповані (а відповідно і деокупованими після їх звільнення). Таке рішення РНБО буде вводитися в дію указом президента.
Згідно з законом, визнання територій тимчасово окупованими матиме наслідком встановлення на них спеціального правового режиму, який передбачає, зокрема, заборону на проведення на них виборів та референдумів та невизнання Україною їх наслідків в разі їх проведення окупантами.
Документ передбачає, що РНБО матиме повноваження запроваджувати додаткові заходи з метою їх деокупації, перешкоджання встановлення на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ.
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