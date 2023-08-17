Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і мобілізації в Україні
У четвер, 17 серпня, президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб, тобто до 15 листопаду 2023 року
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Володимир Зеленський підписав закон №9533 про продовження воєнного стану, а також закон №9532 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Зазначається, що воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.
"Вони відповідно почнуть діяти з 18 серпня (до того діє попередній)", - додав нардеп.
- Верховна Рада у четвер, 27 липня, продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб
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