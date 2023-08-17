Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Володимир Зеленський підписав закон №9533 про продовження воєнного стану, а також закон №9532 про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Зазначається, що воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

"Вони відповідно почнуть діяти з 18 серпня (до того діє попередній)", - додав нардеп.