Зеленський підсумував поїздку на фронт: окреслили з військовими пріоритети щодо зброї
Зеленський після поїздки на фронт розповів про забезпечення запитів військових, виробництво зброї та важливі рішення для України
Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
"Завершуємо цей день вже в столиці, у Києві. Два дні – Донбас, Запорізька область. 13 бойових бригад. Разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем. Поспілкувалися з комбригами, з комбатами. Нагородили наших воїнів… Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів", - повідомив президент.
Він додав, що всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у міжнародників.
"Буде нове постачання. Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо!", - наголосив Зеленський.
Також президент коротко анонсував завтрашній день:
"Сьогодні вже підготувалися. Будуть події, важливі для України. Мають бути й рішення, важливі для України".
- Раніше сьогодні, 5 вересня, повідомлялося, що Зеленський разом із командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським відвідали бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.
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