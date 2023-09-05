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Зеленський підсумував поїздку на фронт: окреслили з військовими пріоритети щодо зброї

5 вересня, 2023 вiвторок
23:58
Війна з Росією На фото: військові та Володимир Зеленський

Зеленський після поїздки на фронт розповів про забезпечення запитів військових, виробництво зброї та важливі рішення для України

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Завершуємо цей день вже в столиці, у Києві. Два дні – Донбас, Запорізька область. 13 бойових бригад. Разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем. Поспілкувалися з комбригами, з комбатами. Нагородили наших воїнів… Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів", - повідомив президент.

Він додав, що всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у міжнародників.

"Буде нове постачання. Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо!", - наголосив Зеленський.

Також президент коротко анонсував завтрашній день:

"Сьогодні вже підготувалися. Будуть події, важливі для України. Мають бути й рішення, важливі для України".

  • Раніше сьогодні, 5 вересня, повідомлялося, що Зеленський разом із командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським відвідали бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.
Володимир Зеленський
зброя для України
Контрнаступ ЗСУ
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