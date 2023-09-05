Зеленський підсумував поїздку на фронт: окреслили з військовими пріоритети щодо зброї

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Завершуємо цей день вже в столиці, у Києві. Два дні – Донбас, Запорізька область. 13 бойових бригад. Разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем. Поспілкувалися з комбригами, з комбатами. Нагородили наших воїнів… Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів", - повідомив президент.

Він додав, що всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у міжнародників.

"Буде нове постачання. Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо!", - наголосив Зеленський.

Також президент коротко анонсував завтрашній день:

"Сьогодні вже підготувалися. Будуть події, важливі для України. Мають бути й рішення, важливі для України".