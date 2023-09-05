Зеленський і Сирський відвідали бригади, які воюють на Бахмутському напрямку
Президент України Володимир Зеленський разом із командувачем Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським відвідали бойові бригади, які ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку
Про це повідомили в Офісі президента України.
Зазначається, що в межах робочої поїздки на Донеччину, Зеленський побував у розташуванні 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу та 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Також президент зустрівся з командувачем Сухопутних військ ЗСУ, командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександром Сирським. Він заслухав доповіді про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман" та ОТУ "Соледар".
"Володимир Зеленський докладно обговорив із комбатами проблемні питання та потреби підрозділів. Зокрема, йшлося про забезпечення артилерійськими снарядами, ракетами для фронтових систем ППО, евакуаційний транспорт та засоби РЕБ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, президент нагородив військових "Хортиці" орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ-ІІІ ступенів та орденами княгині Ольги.
"Маю честь сьогодні бути присутнім тут і подякувати вам від серця, від усього українського народу за вашу міцність, за те, що ви бороните нашу державу, наші кордони. За ваше життя, яке ви разом зі своїми побратимами віддаєте за кожний клаптик нашої рідної незалежної землі. Вдячний за кожен день. Хочу побажати вам здоров’я і перемоги. Рідним, близьким - теплі вітання. Уклін батькам, що виховали таких справжніх українців, як ви. Слава Україні!", - сказав Зеленський під час вручення нагород.
- 4 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які захищають нашу країну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Президент заслухав доповіді командування щодо ситуації на ділянках відповідальності бригад, а також про виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.
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